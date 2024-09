Budú hypotéky lacnejšie? ECB prekopala svoje úrokové sadzby! (video)

Aktualizované Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Trend zlacňovania úverov na Slovensku z posledných týždňov by mohol dostať nový impulz. Európska centrálna banka sa totiž na štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov rozhodla už druhýkrát v tomto roku znížiť úrokové sadzby. Rovnako ako ešte v júni pristúpila k úprave o štvrť percentuálneho bodu. Zároveň sa rozhodla aj zmeniť doterajší rozdiel medzi sadzbami.

Európska centrálna banka (ECB) začala cyklus zvyšovania úrokových sadzieb ešte v júli 2022. Jej hlavným cieľom bolo dostať pod kontrolu zrýchľujúcu sa infláciu. To sa jej aj postupne darí a aj aktuálny krok smerom k uvoľneniu menovej politiky by mal podporiť ekonomiku eurozóny.

Po aktuálnom rozhodnutí ECB tak sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie klesla na úroveň 3,5 %. Sadzba pre hlavné refinančné operácie sa znížila na úroveň 3,65 % a nová sadzba pre jednodňové refinančné operácie je na úrovni 3,9 %.

Pod nové nastavenie sadzieb sa podpísali aj technické zmeny, ku ktorým ECB pristúpila. Zmenila totiž rozdiel medzi kľúčovou depozitnou sadzbou a sadzbou pre hlavné refinančné operácie na 15 bázických bodov, alebo 0,15 %.

Od úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky sa pritom odvíjajú aj úroky, ktoré platia z úverov obyvatelia krajín eurozóny. Znamená to teda, že postupne by sa mohlo znižovanie úrokov pretaviť aj do zlacňovania úverov na Slovensku.

Analytici však upozorňujú, že hoci budú úrokové sadzby na hypotékach výhľadovo klesať v dôsledku obratu v menovej politike centrálnej banky, domáce faktory môžu tento pokles tlmiť. Dôvodom sú najmä vyššie výnosy na našich štátnych dlhopisoch či dodatočné zaťaženie bánk novým bankovým odvodom.

Bankári hovoria o vhodnom čase na úpravu sadzieb

"Na základe aktualizovaného hodnotenia inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky je v tejto fáze primerané prijať ďalší krok v zmierňovaní stupňa reštrikcie menovej politiky," informovala Rada guvernérov ECB po svojom zasadaní.

Aktuálne údaje o inflácii celkovo zodpovedajú očakávaniam a najnovšie projekcie odborníkov ECB potvrdzujú predchádzajúci výhľad vývoja inflácie. Celková inflácia by mala podľa nich dosiahnuť v priemere 2,5 percenta v roku 2024, 2,2 percenta v roku 2025 a 1,9 percenta v roku 2026, tak ako sa predpokladalo v júnových projekciách. "V neskoršej časti tohto roka má inflácia opäť vzrásť, sčasti v dôsledku eliminácie predchádzajúcich prudkých znížení cien energií z výpočtu ročných mier. Následne má v druhej polovici budúceho roka klesať smerom k našej cieľovej hladine," očakávajú bankári.

Rada guvernérov je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň dve percentá v strednodobom horizonte. Zároveň tvrdí, že menovopolitické sadzby bude udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Aké budú ďalšie kroky bankárov?

Do konca aktuálneho roka je možné podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša očakávať ešte jedno zníženie kľúčovej sadzby o 0,25 %, pričom aktuálne predpokladá, že by sa tak mohlo stať na decembrovom zasadnutí.

"ECB tak bude podľa nás naďalej voliť opatrný prístup a bude pokračovať iba v pozvoľnom uvoľňovaní svojej monetárnej politiky, ktoré bude založené na prichádzajúcich dátach. To potvrdzuje aj dnešné vyhlásenie, že ECB bude svoje sadzby udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie jej inflačného cieľa," dodáva analytik.

V prípade, že budú prichádzajúce dáta potvrdzovať pozitívny vývoj nie je podľa Kočiša vylúčené, že sa ECB odhodlá na zníženie na oboch zostávajúcich stretnutiach. "Našim hlavným scenárom však pre túto chvíľu ostáva jedno zníženie do konca roka," dodáva.