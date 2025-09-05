Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!

Doterajšiu konsolidáciu verejných financií na Slovensku označuje opozičné Progresívne Slovensko za zbabranú. Navyše dusí aj ekonomiku. Hnutie preto prišlo s vlastným plánom záchrany ekonomiky, ktorý sa volá TRESK, čiže Totálny reštart ekonomiky Slovenska. Na jeho zverejnenie ostro reaguje aj minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho to mali byť bombastické opatrenia progresívcov na pomoc slovenskej ekonomike, no napokon z toho bol iba veľký trapas v priamom prenose.
„Šimečka, Ódor a Kišš síce stáli na veľkolepom pódiu a múdro sa tvárili, v skutočnosti sme ale od nich nepočuli vôbec nič. Nič konkrétne. PSkári unavovali svoje obecenstvo len všeobecnými frázami o ružových progresívnych zajtrajškoch, bez konkrétnych čísel, prepočtov a bez finančných dopadov resp. prínosov pre štátny rozpočet,“ zhodnotil predstavený plán na sociálnej sieti Kamenický.
Všetko podľa neho zaklincoval poslanec PS Štefan Kišš, ktorý povedal, že nemalo zmysel písať o detailoch opatrení, lebo ekonomická situácia sa rýchlo mení. „Môže toto povedať človek, ktorého označujú za svojho ekonomického experta? Hlúpejšiu výhovorku som ešte nepočul,“ dodáva minister financií.
Zároveň vyzval predstaviteľov najsilnejšej opozičnej strany, aby konečne ľuďom ukázali „ako sa to teda má robiť …„. „Ukážte konečne verejnosti konkrétne opatrenia, ako by ste konkrétne konsolidovali verejné financie, ktoré ste tu spolu s Matovičom a Hegerom zanechali v zúfalom stave,“ vyzýva Kamenický.
Progresívne Slovensko zároveň požiadal, aby hnutie neservírovalo verejnosti desiatky strán prázdneho textu, do ktorého sa dá tak zabaliť desiata, ale nevyrieši ekonomický marazmus Slovenska, ktorý tu zanechala bývalá vláda. „Tomuto sa nehovorí Veľký tresk, ale skôr hanba na sto rokov,“ uzatvára minister financií.
Má Veľký tresk zverejnený PS potenciál pomôcť slovenskej ekonomike?
Cieľom Progresívneho Slovenska je podľa zverejneného materiálu dosiahnuť na Slovensku kvalitu života porovnateľnú s najvyspelejšími krajinami EÚ. Zároveň chce hnutie zaviesť pre Slovensko nový ekonomický model a dosiahnuť to, aby sme boli do roku 2040 medzi TOP 15 krajinami v EÚ.
A čo by Slovensko malo na ceste k prosperite podľa PS urobiť? Už v prvom roku je podľa hnutia potrebné priniesť opatrenia, ktoré ľudia a podniky pocítia. Konkrétne ide o:
• Nižšie dane a odvody z práce – aby sa oplatilo zamestnávať aj pracovať.
• Podporu malého a stredného podnikania – najmä cez zjednodušenie regulácie, digitalizáciu, pomoc s exportom a, samozrejme, zrušením transakčnej dane.
• Lepší prístup ku kapitálu pre slovenské firmy a aktivácia európskych fondov – máme prístup k peniazom, ktoré dnes ostávajú nevyužité pre neschopnosť a byrokraciu.
• Digitalizáciu po vzore Ukrajiny – skokové zlepšenie kvality digitálnych služieb štátu ako služba občanovi.
• Vládny inovačný hub – priniesť expertízu, analytické myslenie a moderné riešenia do verejnej správy, podnikania aj bežného života.
• Modernizáciu ľudských zdrojov v službách štátu – ľudia tvoria hodnoty, to musí platiť aj pre štátny aparát, ktorý bude zmeny realizovať. Potrebujeme motivovať a odmeňovať schopných ľudí, získať späť expertov a profesionálov na službu pre štát.
Progresívne Slovensko sa osobitne venovalo aj konsolidácii verejných financií. Aké „recepty“ v tejto oblasti ponúka, si môžete pozrieť v našom článku.