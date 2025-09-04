Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Takto chce naštartovať ekonomiku!

Doterajšia konsolidácia verejných financií bola podľa opozičného Progresívneho Slovenska zbabraná a dusí slovenskú ekonomiku. Tá preto potrebuje urýchlene opatrenia, ktoré by ju naštartovali. Najsilnejšia opozičná strana preto prišla s vlastným plánom záchrany ekonomiky, ktorý sa volá TRESK, čiže Totálny reštart ekonomiky Slovenska.
„Vláde sa minuli jednoduché riešenia. Už zvýšili DPH, zaviedli hlúpu transakčnú daň, posielajú ľudí pracovať aj cez sviatky. Škrtať vlastný luxus sa im ale nechce. Dlh pritom stále rastie. A čo je ešte horšie, touto babráckou konsolidáciou vláda dusí ekonomiku,” hovorí poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Štefan Kišš.
Cieľom Progresívneho Slovenska je dosiahnuť na Slovensku kvalitu života porovnateľnú s najvyspelejšími krajinami EÚ. Zároveň chce strana zaviesť pre Slovensko nový ekonomický model a dosiahnuť to, aby sme boli do roku 2040 medzi TOP 15 krajinami v EÚ.
A čo by Slovensko malo na ceste k prosperite podľa PS urobiť? Už v prvom roku je podľa hnutia potrebné priniesť opatrenia, ktoré ľudia a podniky pocítia. Konkrétne ide o:
- Nižšie dane a odvody z práce – aby sa oplatilo zamestnávať aj pracovať.
- Podporu malého a stredného podnikania – najmä cez zjednodušenie regulácie, digitalizáciu, pomoc s exportom a, samozrejme, zrušením transakčnej dane.
- Lepší prístup ku kapitálu pre slovenské firmy a aktivácia európskych fondov – máme prístup k peniazom, ktoré dnes ostávajú nevyužité pre neschopnosť a byrokraciu.
- Digitalizáciu po vzore Ukrajiny – skokové zlepšenie kvality digitálnych služieb štátu ako služba občanovi.
- Vládny inovačný hub – priniesť expertízu, analytické myslenie a moderné riešenia do verejnej správy, podnikania aj bežného života.
- Modernizáciu ľudských zdrojov v službách štátu – ľudia tvoria hodnoty, to musí platiť aj pre štátny aparát, ktorý bude zmeny realizovať. Potrebujeme motivovať a odmeňovať schopných ľudí, získať späť expertov a profesionálov na službu pre štát.
Slovensko podľa PS potrebuje reformy, ktoré však prinesú ovocie neskôr. Hovoria o modernom školstve, funkčnom štáte, odolnom trhu práce stabilných verejných financiách a spravodlivých daniach. „Potrebujeme zvýšiť kvalitu verejných služieb a dôveru občanov v štát. Kľúčové bude správne načasovanie technických aj politických kapacít. Nedá sa však urobiť všetko naraz. Rozhodnutia o prioritách sú na konci dňa politické, ale musia vychádzať z poctivej prípravy,“ píše sa vo zverejnenom materiáli.
Hnutie zverejnilo aj konkrétny zoznam opatrení (nájdete ho v galérii článku), ktoré posudzuje podľa troch základných parametrov. A to, aký majú potenciál zlepšiť blahobyt krajiny, aké sú jeho náklady a technická náročnosť a či je naň dostatočná politická sila. „To je úloha lídrov – rozhodnúť sa, čo je pre Slovensko najdôležitejšie, a vydať sa aj tou ťažšou cestou, ak je to správna cesta. Ak to zvládneme, dokážeme Slovensko postaviť na nohy a dať ľuďom dôvod veriť, že budúcnosť môže byť lepšia. Naopak, nerobiť nič a nechať vládnuť diletantov a cynikov, akí nám vládnu dnes, bude znamenať pokračovanie úpadku, ďalší masívny odchod talentov a zánik množstva pracovných miest a konvergenciu k Rusku, nie k západnej Európe,“ dodávajú predstavitelia PS.
Progresívci ponúkajú aj svoj pohľad, ako takéto opatrenia financovať. Dôležitým prvkom sú podľa nich európske zdroje, ktorých cieľom má byť presne posúvanie Slovenska k vyspelejším ekonomikám. V rámci eurofondov je podľa nich kľúčové prioritne financovať investičné potreby a nie spotrebu, ako je to napríklad v prípade energopomoci. Zároveň je potrebné urýchliť čerpanie a znížiť mieru korupcie pri eurofondoch.
V aktuálnej situácii sa týmto potrebám podľa PS musí prispôsobiť aj samotná konsolidácia, ktorá je nevyhnutná, ale musí byť oveľa rozumnejšia. „Treba prestať dusiť ekonomiku nezmyselnými opatreniami, zvýšiť adresnosť výdavkov, uplatniť princíp hodnoty za peniaze a znížiť prevádzkové náklady štátu. Ďalšou možnosťou je realizácia reforiem, ktoré majú krátkodobo len mierny efekt, ale dlhodobo prinášajú značné úspory (napríklad výdavkové stropy alebo rôzne automatické šetriace mechanizmy),“ uvádza sa v dokumente.
Mala by sa vláda inšpirovať opatreniami Progresívneho Slovenska?
Na predstavenie vládneho balíčka konsolidačných opatrení si budeme musieť ešte pár dní počkať. Dohoda lídrov koalície na jeho obsahu by sa mohla zrodiť už budúci pondelok. Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa ministra financií Ladislava Kamenického už dohodla, o precizovaní opatrení komunikuje ministerstvo financií s ostatnými rezortami.