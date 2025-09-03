Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!

Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš, dočasne poverený vedením rezortu, by bol rád, ak by sa dohoda o konsolidačnom balíčku zrodila už na začiatku budúceho týždňa. On sám je však skôr skeptický. Priznal to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Nitre pri otázkach novinárov o stave koaličných rokovaní o konsolidácii.
Pripustil, že dohoda by mohla padnúť na budúci pondelok (8. 9.). „Dúfam, že sa tak stane, osobne si to ale nemyslím,“ uviedol Šalitroš, ktorý zároveň odmietol priblížiť detaily možností konsolidačných opatrení. „Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A ja si ctím dohodu, že komunikovať budeme až o definitívnom výsledku,“ dodal.
Potvrdil, že aj v rámci MIRRI hľadajú optimálne cesty šetrenia na prevádzke rezortu, poukázal pritom napríklad na nájomné, ktoré zakontrahovalo bývalé vedenie ministerstva.
Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok (1. 9.) avizoval, že rokovania o konsolidačných opatreniach budú pokračovať začiatkom budúceho týždňa, pričom tento termín považuje už za dosť hraničný. Povedal to médiám po koaličnej rade.
Zverejní vláda budúci týždeň pripravovaný balík konsolidačných opatrení?
Na základnom rámci konsolidačného balíka sa koaličná rada podľa neho dohodla, o precizovaní opatrení komunikuje ministerstvo financií s ostatnými rezortami. Zdôraznil zároveň, že koalícia nechce zasahovať do sociálnych štandardov.