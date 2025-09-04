Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!

Štvrtá Ficova vláda konsolidáciu podľa Progresívneho Slovenska spackala. Výdavkov sa prakticky nedotkla a takmer všetky dodatočné príjmy minula na ďalšiu spotrebu. Slovensko preto podľa hnutia potrebuje razantne prekopať štruktúru príjmov a výdavkov a dôsledne sledovať dopad každého eura na kvalitu života.
Vláda Roberta Fica si pri konsolidácii vybrala ľahšiu cestu bez hmatateľného výsledku. Zvyšovanie daní zo spotreby ale aj z práce a podnikania, prejedanie úspor v druhom pilieri a doslova ignorovanie výdavkovej strany rozpočtu žiadne výsledky neprinieslo. Konštatuje to Progresívne Slovensko vo svojom dokumente s názvom Veľký tresk.
„Za dva roky vlády neušetrili nič, všetky úsporné opatrenia okamžite minuli na spotrebu. Očakávaný deficit tak po viac ako dvoch rokoch vlády bude nezmenený a dominujú negatívne riziká. Nepomáha ani zhoršovanie výberu daní, neexistencia stratégie riadenia dlhu, ani ignorovanie dlhovej brzdy,“ píše sa v materiáli, ktorý hnutie zverejnilo vo štvrtok.
Progresívci zároveň predstavili vlastnú víziu, ako by malo Slovensko v aktuálnej situácii konsolidovať. V prvom rade je podľa nich potrebné podstatne zmeniť prístup k štruktúre príjmov a výdavkov rozpočtu. „Na strane príjmov sa štát stále spolieha na neefektívne daňové zaťaženie práce namiesto podpory rastu cez inovácie, investície a vzdelávanie. Výdavky sa prideľujú podľa minuloročných tabuliek, nie podľa toho, čo občanom reálne prináša úžitok,“ tvrdia s tým, že z rozpočtu tak ide priveľa peňazí na administratívu a spotrebu, namiesto investícií do rastových sektorov a projektov.
Podľa PS je tak potrebná zmena paradigmy na rozpočtovanie zamerané na výsledky, kde sa „každé euro sleduje podľa dopadu na kvalitu života“. Verejné financie je tak podľa progresívcov potrebné nastaviť tak, aby sme deficit dostali pod kontrolu a verejné výdavky viac prispievali k rastu ekonomiky.
Menej daní z práce, viac z majetku
Ako to dosiahnuť? Na strane príjmov by malo byť podľa PS prioritou stabilita a znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia práce. „Nižšími daňami a odvodmi chceme motivovať k ekonomickej aktivite a zaviesť jednoduchý efektívny a spravodlivý daňový systém. To znamená čo najnižšie zaťaženie produktívnej činnosti,“ tvrdí hnutie.
Dodatočné zdroje by hľadali v oblasti majetku a externalít podľa miery škodlivosti, teda v oblastiach, ktoré majú najmenší negatívny vplyv na hospodársky rast. Čo si pod tým predstaviť? Hoci progresívci o žiadnych konkrétnych daniach nehovoria, pri majetkových daniach to môže byť napríklad zdaňovanie nehnuteľností, pri negatívnych externalitách napríklad hazard.
Treba aj zmeny v dôchodkoch
Na strane výdavkov má podľa PS dominovať adresnosť a spomínaná hodnota za peniaze. Hoci to pri opatreniach súvisiacich s konsolidáciou priamo nespomínajú, v inej časti dokumentu sa venujú aj výdavkom na starnutie, teda aj dôchodky. Pripomínajú, že pri súčasnom nastavení a tempe starnutí obyvateľstva Slovensko nebude dlho schopné financovať tieto výdavky.
„Preto bude nevyhnutné zabudovať do penzijného systému a do zdravotníctva mechanizmy, ktoré budú v dlhodobom horizonte brzdiť nárast výdavkov. Preferujeme postupné a malé zmeny pred radikálnymi sekmi,“ uvádza sa v materiáli. Čo konkrétne si pod tým môžeme predstaviť, sa v materiáli neuvádza.
Každopádne, progresívci by opäť oveľa väčšiu váhu vložili na dôchodkové sporenie, teda druhý pilier. „Zároveň je kľúčové, aby boli vo vyššej miere podporované sporiace systémy. Časť zodpovednosti za zabezpečenie príjmov v starobe musia postupne prebrať zo štátu na seba aj občania. Preto druhý dôchodkový pilier nemôže byť marginalizovaný a investičná stratégia v ňom musí zabezpečiť adekvátne zhodnotenie úspor pre všetkých,“ tvrdia.
Rozpočtové rezervy vidí PS aj vo verejných podnikoch v neefektívnom míňaní a slabej schopnosti generovať príjmy. Pripisujú to politickým motiváciám bez odbornej kontroly bez vyžadovania a vyhodnocovania výsledkových ukazovateľov.
O verejnom rozpočte je pritom podľa PS potrebné rozmýšľať cez koncept čistého bohatstva štátu, ktorým sa dajú sledovať nielen príjmy a výdavky, ale všetky aktíva a pasíva štátu. „Sledovaním a zahrnutím všetkých nákladov a prínosov vo vykazovaní čistého bohatstva štátu a všetkých transakcií je možné sa lepšie starať o majetok štátu, ako sú napríklad dnes schátrané budovy či cesty,“ uvádza sa v materiáli.
Viac adresnosti, menej plytvania
Hlavným záverom v oblasti konsolidácie tak podľa PS je, že ďalšia konsolidácia verejných financií musí prebehnúť najmä na strane výdavkov a to cez zvyšovanie adresnosti, zastavenie plytvania, hodnotu za peniaze a štíhlejší ale aj agilnejší štát. „Na strane príjmov treba odstrániť nesystémové výnimky, daňový mix bude potrebné viac preklopiť na nepriame dane a zlepšiť efektivitu výberu. Ale predovšetkým bude nutné investíciami rozbehnúť ekonomický rast,“ uvádza sa vo zverejnenom materiáli.
Progresívci vo Veľkom tresku zverejnili aj svoje návrhy opatrení na opätovné naštartovanie slovenskej ekonomiky. Viac si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.