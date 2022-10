Máte cez 40 rokov? Získať hypotéku bude pre vás komplikovanejšie.

Zdroj: TASR

Foto: pexels.com/Tembela Bohle

dnes 15:01 -

Ešte približne tri mesiace ostávajú na vybavenie vyššej hypotéky ľuďom nad 40 rokov a mladším, ktorí potrebujú pomoc rodičov. Od začiatku januára začnú platiť nové pravidlá z dielne Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá obmedzí zadlžovanie v dôchodkovom veku. Upozornila na to riaditeľka pre úvery vo finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Od januára banky pri nových žiadostiach o hypotéky s presahom do dôchodkového veku začnú znižovať limit DTI. "DTI vyjadruje pomer celkovej zadlženosti žiadateľa o úver k jeho čistému ročnému príjmu. Odvíja sa od neho maximálny strop hypotéky, ktorú banka klientovi môže schváliť," vysvetlila riaditeľka pre úvery. Tento strop v súčasnosti nesmie presiahnuť osemnásobok čistého ročného príjmu klienta.

Po novom začne DTI klesať, a to u klientov nad 40 rokov. "Od januára sa s každým pribúdajúcim rokom, počnúc vekom 41 rokov, maximálny úverový strop zníži zo súčasnej hodnoty osem o 0,25," vyčíslila odborníčka na hypotéky. "Znižovanie DTI sa zastaví na čísle tri," doplnila.

Tretina úverov presahuje splatnosťou produktívny vek

V týchto dňoch až tretina úverov svojou splatnosťou zasahuje za produktívny vek dlžníkov. "Silná konkurencia banky neustále núti posúvať hranice splatnosti hypotéky a trend predlžovania splatnosti do vysokého veku umožňuje ľuďom navyšovať svoj dlh. V súčasnosti si klienti vedia natiahnuť splácanie hypotéky do 70 rokov, niektoré banky to umožňujú aj do 75 rokov," opisuje Šablová.

Nové pravidlá podľa nej nezabránia tomu, aby Slováci splácali hypotéky aj na dôchodku, ale znížia objemy úverov. "Niektorí štyridsiatnici v produktívnom veku, kedy potrebujú financovať svoje bývanie, nedostanú sumu, akú potrebujú, a tak budú musieť doplniť úverové limity z vlastných úspor," komentuje odborníčka. "Alebo si viac ľudí prizve do úveru vhodného spoludlžníka, aby si týmto spôsobom vylepšili bonitu a banka im tak bude môcť poskytnúť vyšší úver," dodala.

Pripomenula, že sprísnenie hypoték obmedzí aj mladšiu skupinu klientov, ktorým pri hypotéke pomáhajú rodičia. "Ak mladí nemajú k dispozícii dostatočný balík peňazí na doplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti alebo dostatočne vysoké príjmy, do úveru môže vstúpiť ako spoludlžník ich rodič a banka im dokáže schváliť vyšší úver. Takéto riešenia dnes nie sú neobvyklé. S okresaným DTI sa zníži maximálny úverový strop rodiča, a tým pádom získa nižší úver aj mladý človek, ktorý rieši financovanie bývania," uzavrela odborníčka.