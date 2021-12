Z podnikateľov sa stávajú investori

dnes 10:31 -

Najväčším zdrojom bohatnutia a zhodnocovania majetku úspešných Slovákov boli za posledných 12 mesiacov zisky z investovania. Ide najmä o investovanie do akcií a do nehnuteľností. Ukázal to prieskum medzi dolárovými milionármi J&T Banka Wealth Report.

V doterajších prieskumoch pritom milionári za rozhodujúci faktor zvyšovania svojho bohatstva označovali príjmy z podnikania či zo zamestnania. Ťažisko zhodnocovania ich majetku sa tak presúva od podnikania k investovaniu.

Podľa riaditeľky banky na Slovensku Anny Macalákovej je potrebné brať do úvahy aj fakt, že po minuloročnom poklese cien aktív ich ceny následne výrazne rástli, čo malo vplyv na nárast bohatstva viac, ako po minulé roky. "To by ale nebolo možné, ak by slovenskí investori počas rokov neprešli obrovský kus cesty. Práve počas pandemickej krízy, ktorá významne zasiahla aj finančné trhy, totiž potvrdili ich investičnú vyspelosť, keď nielenže aktíva nevypredávali, ale mnohí z nich pokles trhov využili na nákup ďalších a zarobili na následnom raste ich cien," vysvetlila.

Najzaujímavejšie zhodnotenie očakávajú slovenskí milionári od akcií zahraničných firiem. Prieskum ukázal, že pre širokú časť najmä mladších milionárov sa investovanie do akcií stalo koníčkom a konkrétne tituly skúšajú nakupovať v menších objemoch, aby zistili, či dokážu čítať trh a pochopiť ho. "Ak sa však rozhodnú investovať väčší objem prostriedkov, stále zostávajú verní investíciám cez podielové fondy a dôležitú úlohu zohráva konzultácia finančných rozhodnutí s privátnym bankárom," pokračovala Macaláková.

Z hľadiska potenciálneho zhodnotenia približne 42 % dôveruje investíciám do stavebných pozemkov a 36 % investíciám do rezidenčných nehnuteľností, ktorých hodnota kontinuálne rastie. Investície do nich navyše vnímajú aj ako zaistenie proti rastúcej inflácii. V porovnaní s minulým rokom začínajú pri potenciálnom zhodnotení viac dôverovať aj kryptomenám, ktoré časť investorov vníma ako akési alternatívne zlato.

"Kryptomenám sú naklonení viac mladí investori než tí starší a je potrebné povedať, že sú stále len doplnkom ich investičného portfólia," doplnila Macaláková. Bohatí Slováci dôverujú aj investíciám do startupov.

Dve tretiny slovenských milionárov hovoria, že v poslednom roku ich majetok narástol, a to najmä pre investície do akcií a do nehnuteľností, no významnú úlohu stále hrá aj príjem z podnikania či zo zamestnania. Mladší milionári bohatli rýchlejšie ako starší. Príčinou tohto javu môže byť ich vyššia expozícia voči rizikovejším aktívam vrátane akcií či kryptomien, ktoré v ostatných mesiacoch zaznamenali prudký rast.

Väčšina milionárov očakáva, že ich majetok a bohatstvo porastú aj naďalej. Za faktor, ktorý by ich v budúcnosti mohol ohroziť, označujú vysokú infláciu. "Preto sa voči nej zaisťujú, a to najmä investíciami do nehnuteľností, do akcií firiem či inými rizikovejšími investíciami s potenciálom vyššieho výnosu, ktorý by ich majetok nielen ochránil pred vplyvmi inflácie, ale ho aj zhodnotil," dodala Macaláková.