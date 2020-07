Predčasný kolaps mien

Zdroj: brucewilds.blogspot

Už niekoľko rokov sa meny obchodujú v hypermanipulovanom systéme. V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že fiat meny sú často chránené pred búrkou volatility menovou politikou, ale aj tým, že existujú v uzavretom systéme so zákonmi a pravidlami, ktoré znemožňujú slobodu pohybu. Táto koordinácia umožnila vznik tajnej dohody medzi hlavnými centrálnymi bankami. Skutočnosť, že nikdy nebola uznaná alebo potvrdená, nič nemení na tom, že systém bude pokračovať. Zlyhanie, alebo veľké prehodnotenie ktorejkoľvek zo štyroch hlavných rezervných mien na svete, by zničil mýtus, že hlavné meny sú imúnne voči osudu, ktorý prenasledoval peniaze počas celej histórie. Keď sa národy poskytujúce tieto meny ukážu ako neschopné kontrolovať svoj rozpočet, história ukazuje, že ich mena bude zničená a rozdrvená pod váhou dlhu.

Jedna vec, ktorú globálna ekonomika určite nepotrebuje, sú nestabilné menové trhy. Keď si uvedomíte, nakoľko destabilizujúce môžu byť výkyvy meny, ľahko si dokážete predstaviť, ako by silný dolár mohol zničiť globálnu ekonomiku. V súčasnej situácii by nemalo byť prekvapením, že za nitky ťahajú centrálni bankári zaneprázdnení manipuláciou s menami, takže meny sa obchodujú v úzkom pásme.

V priebehu rokov sa krajiny zdokonalili v koordinácii hospodárskej politiky, menové swapy sú iba jedným z nástrojov, ktoré používajú, a to sa teraz rozšírilo aj na investície do akcií. Keď dolár začal koncom roka 2014 prudko rásť, zvyšoval sa strach a obavy v krajinách, ktoré majú veľkú časť dlhu v dolároch. To spôsobilo, že predseda Fedu Powell sa pokúsil napraviť kurz smerovania tak, aby dolár neposilňoval a nemal tendenciu zničiť rozvíjajúce sa trhy. Fed tak vytvoril situáciu, ktorá umožňuje použitie dolára ako globálnej podpory.

Musíme si pamätať, že svetový menový trh je zložitý, plný ciest, ktoré sa od seba odpájajú a naopak spájajú do jednej. Mnoho použitých nástrojov je dvojsečná zbraň. V prípade Číny kapitál priteká a odteká z krajiny rýchlejšie, ako vláda dokáže vytvoriť nové spôsoby na posilnenie svojej meny. Nanešťastie pre Čínu, tečie kapitál do Ameriky a ešte viac posilňuje dolár. Ďalším problémom Číny je, že s poklesom vlastnej meny sa objavujú názory, že aby na vývoz do Ameriky uvalili clá v snahe vyrovnať podmienky a znížiť obchodný deficit.







Meny sa obchodujú vo falošnej paradigme a investori by sa mali pripraviť na nepríjemné prebudenie, keď sa hodnoty meny posunú. Priehrada bola vybudovaná na ochranu stability trhu, ale tlak sa zvyšuje a keď sa roztrhne, spôsobí to vážne škody. Časť tejto paradigmy je postavená na omyle, že hlavná mena nemôže zlyhať. Bude to zrejmejšie len vtedy, keď sa obavy o budúcnosť jenu aj eura stanú skutočným problémom. Jen aj euro čakajú v budúcnosti veľké problémy. Zatiaľ čo ľudia poukazujú na skutočnosť, že za dolárom stojí Amerika s rýchlo rastúcim štátnym dlhom, nie je to nič v porovnaní s problémami, ktorým čelia Japonsko a eurozóna.

Rozdielne úrovne rastu sú príznakom všeobecného problému, ktorý po stáročia prenasleduje menové únie. Konkurencieschopnosť a produktivita sa v rôznych krajinách rozvíjajú odlišným tempom. V priebehu času to vedie k veľkej nerovnováhe v raste a k presunu bohatstva medzi členmi menovej únie. Keď americkej dolárovej únii hrozilo, že sa počas Veľkej hospodárskej krízy rozpadne z dôvodu rôznych ekonomických podmienok a rozdielneho potenciálu medzi štátmi, federálna vláda považovala za potrebné uzákoniť prevody federálnych príjmov z prosperujúcich štátov na pomoc štátom, ktoré to potrebovali.

Zatiaľ čo v Spojených štátoch pretrváva politika záchranných opatrení postihnutých štátov prijatá pred desiatkami rokov, niečo podobné v eurozóne úplne chýba. Nerovnosť rastie a musí sa včas vyriešiť, inak po určitom okamihu už môže byť príliš neskoro na implementáciu systému, ktorý prevádza bohatstvo z najbohatších na najchudobnejších, pretože niektorí ľudia sa budú cítiť podvedení a iní rozhorčení. Čím väčší je problém zadlženosti a nerovnosti, tým viac sa zvyšuje počet ľudí a inštitúcií, ktoré sa stanú obeťami zlyhania. Grécko pozná tento stav a jeho následky znáša do dnes, zatiaľ čo oveľa väčšie krajiny ako Taliansko a Španielsko sa potácajú na okraji priepasti.





V posledných niekoľkých rokoch sa otázka, ako opustiť menovú úniu eurozóny, stala dôležitou hospodárskou otázkou. Neistota a strach v súvislosti s nákladmi na opustenie únie majú tendenciu odradiť politických vodcov od toho, aby podnikli riziká spojené s odchodom. Ak by sa jedna väčšia, alebo viac krajín, uchýlili k opusteniu eura, mena by mohla rýchlo skolabovať. Hlavnou príčinou problému eurozóny je rastúca nerovnosť medzi jej členmi, ktorá sa prehlbuje nedostatkom ochrany bánk v celom systéme, čo spôsobuje, že peniaze a bohatstvo utekajú zo slabších krajín a ich krachujúcich bánk. Japonsko čelí úplne inému problému, avšak štátny dlh je problémom pre obe centrálne banky, ECB aj BoJ. Zadlženie Japonska je omnoho väčšie a krajina čelí demografickej kríze, ktorá ju núti podporovať populáciu občanov, ktorí sú príliš starí na to, aby mohli pracovať.

Tieto problémy núkajú dôveryhodné argumenty, prečo je tu možnosť, že euro aj jen v určitom okamihu zlyhajú. A ak sa tak stane, je veľmi pravdepodobné, že v našej modernej ére, keď bohatstvo prekračuje hranice jediným stlačením tlačidla, bude ich smrť rýchla. Rovnako ako mnohí Američania, aj ja som proti nášmu zvyšujúcemu sa dlhu a pýtal som sa, či by dokázal zničiť dolár. Keď sa však pozrieme na nešťastné alternatívne meny, dolár zostáva nepochybne kráľom. Nesmieme podceňovať výhodu, ktorú má ako svetová rezervná mena, alebo veľkosť dlhu po celom svete, ktorý tvoria dohody založené na dolároch. Ak sa dolár ukáže víťazom v menových vojnách, bude skutočne poslednou veľkou menou a ľudia v Amerike budú ťažiť z dobre odohranej hry. Alebo jednoducho šťastia.

