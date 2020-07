Za rekordnou cenou zlata treba hľadať znehodnotenie meny

Zdroj: SchiffGold.com

Jednoducho povedané, dolár stráca hodnotu. Je to priamy dôsledok pôžičiek a výdavkov vlády USA, ktoré sú podporované tlačou peňazí Federálneho rezervného systému. Okrem fiškálnych stimulov a stimulov centrálnej banky, za to môže aj rast dlhu a pomalý ekonomický rast.

Keď sa americká ekonomika zrútila v dôsledku odstavení, vláda si v rámci stimulačného programu požičala bilióny dolárov. Júnový rozpočtový deficit bol väčší ako všetky ročné deficity okrem piatich. Fed speňažuje veľkú časť tohto dlhu prostredníctvom svojho programu nákupu štátnych dlhopisov. V skutočnosti kupuje americký dlh a platí zaň peniazmi vytlačenými zo vzduchu. Celé toto vytváranie nových peňazí vedie k inflácii a rastúca cena zlata odráža inflačný tlak. Keď sa do obehu dostane viac dolárov, každý jeden dolár má menšiu hodnotu pričom všetko ostatné zostáva rovnaké. Preto cena zlata v dolároch rastie.







Nejde len o špekulácie. Rast peňažnej zásoby dosiahol v júni tretí mesiac po sebe nové historické maximum. Jediný krát, kedy USA zaznamenali rast peňažnej zásoby blízko tejto úrovne, bolo počas inflačných sedemdesiatych rokov. V júni medziročný rast peňažnej zásoby dosiahol 34,5,% z májových 29,5 %.

Niektorí ľudia špekulujú, že zlato by mohlo byť blízko svojho vrcholu. To by však znamenalo, že tlač peňazí sa blíži ku koncu. Nie je dôvod tomu uveriť. Ako napísal Peter Schiff, pokles dolára sa len začína. Chystá sa prepadnúť na nové dná, čím sa zníži americká úroveň života. Kongres pracuje na ďalšom stimulačnom balíku, ktorý bude znamenať viac biliónov v pôžičkách a výdavkoch. A Fed bude musieť speňažiť všetok tento dlh. Jerome Powell sa už zaviazal že „urobí, čo môže, tak dlho, ako to bude nutné“. Inými slovami, nie je dôvod domnievať sa, že peňažné znehodnotenie sa čoskoro skončí. To vyvoláva mimoriadne býčí trend pre zlato aj pre striebro.





Ekonóm Deutsche Bank Matt Luzzetti predpovedá, že bilancia Fedu bude naďalej rásť, odhady sa pohybujú od ďalších 5 až 12 miliárd dolárov potrebných na rozšírenie súvahy. V blízkej budúcnosti sa môžu vyskytnúť určité korekcie ceny zlata, ale vzhľadom na ekonomickú dynamiku a trajektóriu vládnej politiky a politiky centrálnych bánk sa zdá, že zlato má ešte pred sebou dlhú cestu rastu.