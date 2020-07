Kráľova koruna stráca lesk: Prepad dolára signalizuje jeho novú éru slabosti

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 10:13 -

Svetová rezervná mena dokázala maximálne ťažiť z pozície bezpečného prístavu, čo ju v marci posunul na tri a pol ročné maximum. Dnes, keď sa svet opäť zameral na fundamentálne hodnoty, dolár rýchlo klesol na dvojročné minimum. Podľa stratégov je za poklesom to, ako USA zaostávajú za väčšinou sveta v zastavení šírenia koronavírusu, ale aj to, že podľa niektorých očakávaní sa oživenie americkej ekonomiky oneskorí a to bude mať dopad napríklad aj na Európu. Dolár tiež reaguje na vyhliadky na rast deficitu v USA a na ultranízke úrokové sadzby v USA v budúcnosti.

„Posun proti doláru sa v súčasnosti rozširuje, a to nielen vo viacerých krajinách, ako sú meny rozvíjajúcich sa trhov, ale aj v prípade účastníkov,“ povedal Marc Chandler, hlavný trhový stratég Bannockburn Global Forex. „Manažéri aktív, špekulanti a ďalšia veľká skupina hedžových fondov sa pripájajú k medvediemu trendu na dolár, podľa úsudku na trhoch s opciami.“





Od začiatku mesiaca dolár voči euru stratil 4,9 % v dôsledku stávky, že hospodárstvo Európskej únie prekoná americké hospodárstvo. Mena v rovnakom období klesla oproti jenu o 2,5 %, 6,4 % oproti švédskej korune a 4 % voči novozélandskému doláru. Na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástol brazílsky real o viac ako 6 % a mexické peso oproti doláru o 4,9 %. Čínska mena, ktorú riadi centrálna banka, je v júli oproti doláru vyššie iba asi o 1 %. Dolárový index, ktorý meria americkú menu voči košu mien, klesol v júli o 3,77 %, čo je jeho najhoršia mesačná strata od apríla 2011, keď prišiel o 3,85 %.

„Dolár bol silný šesť rokov a až teraz sa začína korigovať,“ povedal Jens Nordvig, generálny riaditeľ spoločnosti Exante s tým, že očakáva, že euro v blízkej budúcnosti dosiahne 1,20 voči doláru a potom sa vráti späť k 1,30 - 1,35 za dolár.

Obrovský deficit USA, ktorý na začiatku roka dosiahol bilión dolárov, sa v dôsledku boja USA voči koronavírusu, zvrhol na niekoľko biliónov. Dolár by na to mohol zareagovať aj v budúcnosti, keď USA vydávajú stále viac a viac dlhov a Fed ho nakupuje spolu s ďalšími aktívami, pričom svoju referenčnú sadzbu udržiava na nulovej hodnote.

„Dochádza k určitému globálnemu oživeniu a niektorým krajinám sa to darí lepšie ako iným. USA patria k tým najhorším spolu s Brazíliou,“ uviedol Nordvig. Neschopnosť dostať vírus pod kontrolu znamená, že viac firiem nemôže normálne fungovať, čo vedie k ďalším potenciálnym zlyhaniam a pomalšej ekonomike.





„Americké fiškálne deficity a potreba speňaženia tohto deficitu sú omnoho väčšie ako v ktorákoľvek inej krajine na svete," uviedol. Deficit federálneho rozpočtu sa podľa odhadov CBO za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2020 vyšplhal na rekordných 2,7 bilióna dolárov. Nordvig upozornil, že trh zvyšuje aj potenciál inflácie so všetkými globálnymi stimulmi zameranými na krízu. „Cena odzrkadľuje obavy, že bod zvratu je možno celkom blízko. Pohyb dolára je podľa mňa väčší trend, ktorý by mal pokračovať. Ťažko povedať, kedy sa to môže zastaviť, myslím si, že meny G10 sú tie, ktoré sa v takomto scenári budú hýbať najviac.“

Sile dolára ubrala aj zlatá rally. Drahý kov v pondelok na futuresovom trhu dosiahol historicky najvyššiu hodnotu 1 941,90 dolárov za uncu a zatiaľ v júli vzrástol o 7,2 %. Futures na zlato na august si v pondelok pripísali 1,8 % na konečných rekordných 1 931,50 dolárov za uncu. Na zlatej rally sa podieľali aj stimuly centrálnej banky, obavy z inflácie a klesajúci dolár. Zlato rástlo spoločne s akciami, index S&P 500 si v júli pripísal 4,2 %. Akcie nadnárodných spoločností ťažia zo slabšieho dolára, pretože znižujú náklady na tovar a služby v USA v cudzích menách.





„Pre mňa sú dolár, zlato a akciový trh súčasťou toho istého príbehu," uviedol Chandler. „Zlato, akciový trh a pokles dolára korelujú s poklesom amerických úrokových sadzieb.“ Výnos desaťročných dlhopisov je pod 0,60 % a 5-ročné s rekordne nízkym výnosom 0,288 %. Reálny výnos 10-ročného dlhopisu by bol pri započítaní inflácie záporný. „USA strácajú výhodu úrokovej sadzby. Záporné sadzby podporujú zlato a hovoria ľuďom, že okrem nákupu akcií majú len málo možností pre umiestnenie svojich peňazí,“ uviedol Chandler.





Chandler povedal, že devízový trh ešte nezohľadňuje americké prezidentské voľby, ale obavy z víťazstva demokratov by mohli byť pre dolár negatívom, kvôli obavám z vyšších daní. „To prispieva k medvedímu sentimentu a prilieva olej do ohňa, ale ten oheň zatiaľ ešte nehorí,“ povedal Chandler.

Podľa Nordviga môže akciový trh s klesajúcim dolárom ďalej rásť, pokiaľ sa nebude pohybovať veľmi rýchlo. Keby sa investori vo veľkej miere zamerali na zahraničný kapitál, mohlo by to poškodiť americké akcie. „Ak dolár padne nižšie, je to jedna vec, ale ak ide o exodus, všetko to zastaví," uviedol. Dodal, že investori sa v máji začali viac presúvať do medzinárodných akcií a tento trend pretrváva do dnes.