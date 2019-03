Medzi dlžníkmi v rámci krajov sú značné rozdiely

dnes 10:31 -

Okrem výšky platov, životných nákladov a miery nezamestnanosti sa jednotlivé regióny Slovenska líšia aj tým, ako v nich ľudia pristupujú k svojim dlhom. Rozdiely vidieť nielen v tom, koľko dlžníkov v nich ročne pribudne, ale aj koľko priemerne dlhujú. V mnohých ohľadoch vyniká Košický kraj. Zistila to zo štatistík svojich dlžníkov spoločnosť EOS KSI Slovensko, ktorá sa špecializuje na manažment pohľadávok.

Napríklad ľudia v Bratislavskom kraji majú dlhodobo najvyššie platy, v závere roka 2018 to bolo priemerných 1358 eur mesačne. V kraji je zároveň jedna z najnižších evidovaných nezamestnaností, vo februári len 2,74 %. Vyššie náklady na každodenný život, bývanie či stravu, sa prejavujú aj v tom, že ak už sa ľudia zadlžia, v priemere si požičajú vyššiu sumu. Podľa údajov spoločnosti je v Bratislavskom kraji priemerná dlžná suma 2089 eur, zhruba na rovnako vysokej úrovni je už len Trenčiansky kraj. V iných regiónoch je to bežne o 400 eur menej. Sú to dlhy, ktoré ľudia bankovým, nebankovým, lízingovým či napríklad telekomunikačným firmám neplatili, a preto boli postúpené na inkasnú spoločnosť.

Košický kraj dlhodobo bojuje s vyššou nezamestnanosťou ako ostatné regióny, vo februári tu dosiahla 8,23 %. V posledných dvoch rokoch tu do evidencie EOS KSI pribudlo až vyše 12.000 ľudí s dlhmi, čo je najviac z celého Slovenska. V ostatných regiónoch pribudlo v rokoch 2017 a 2018 v priemere o 2000 ľudí menej. S tým súvisí aj ďalšie prvenstvo Košického kraja, celkový objem nových pohľadávok je tu najvyšší v krajine.

"Na týchto výsledkoch jednoznačne vidieť, ako sa zamestnanosť a výška platov odráža aj na ďalšom finančnom správaní ľudí. V bohatších regiónoch možno nie je toľko dlžníkov so záväzkami po lehote splatnosti, ich dlhy sú však vyššie. V krajoch, kde sa zarába menej, je zase dlžníkov viac, ale ich záväzky sú omnoho nižšie,“ komentuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti.

Najpriaznivejšie výsledky má z hľadiska pohľadávok Žilinský kraj. V roku 2017 a 2018 tu pribudlo do evidencie inkasnej spoločnosti vyše 6300 dlžníkov, čo je asi polovičný počet oproti „najhoršiemu“ Košickému kraju. V Žilinskom kraji je aj najnižší objem novoprijatých pohľadávok.