Ak chcete zarobiť, nesmiete sa usmievať

dnes 0:02 -

Čoraz viac zamestnávateľov od svojich zamestnankýň žiada, aby v rámci možností nastavovali verejnosti šťastnú tvár. Operná speváčka Nicole Aiossa je v civile priateľská a usmievavá. Ale počas skúšok je zamračená. "Som neustále terčom poznámok, ako "ostro" po celý čas vyzerám... ako by som nemala dobrý deň".

Liza Bychkov-Sulotiová z marketingovej firmy Shadow súhlasí. "Zameranie, vášeň a talent nie sú vždy doplnené úsmevom... a zdá sa, že je ponižujúce očakávať od niekoho, aby sa po celý čas usmieval. Bola by som rada, aby to, čo vyjde z mojich úst, bolo vždy dôležitejšie, ako forma."

Ďalším dôvodom prečo by ste sa nemali zbytočne usmievať je, že budete ​​vyzerať o dva roky staršie, ako keď držíte neutrálnejší výraz, tvrdí štúdia publikovaná v Psychonomic Bulletin & Review. "Je to zbytočné. Nie vždy vám to pri práci pomôže," myslí si Vicki Salemiová, odborníčka na kariéru v spoločnosti Monster. "Keď sa pozriete na ľudí v autoritatívnych rolách, tak rovnako ako v prípade mužov, ako aj žien je pravdepodobné, že sa po celý čas neusmievajú. A ani by sa nemali."

Ale zatiaľ čo úsmev často nemá vplyv na pracovný výkon, veselý výraz je štandardom, ktorý sa od žien neraz vyžaduje. "Ak ste žena, ktorá sa neusmieva, nie je to dobrý impulz pre spoluprácu," tvrdí 35-ročná manažérka programovania Traci Cappiellová. "Vychádza sa z toho, že ženy sú povestne príliš agresívne, takže usmievanie môže zmierniť takéto vnímanie." Ženy dostávajú 2,5-násobok spätnej väzby od mužov na ich agresívne štýly komunikácie, ak pôsobia negatívne, odhalila štúdia zo Stanfordu.







Ale príliš veľké úsmevy vám tiež veľmi nepomôžu. Podľa správy NYU, zamestnanci, ktorí hľadajú prácu a vyzerajú šťastne, uspejú skôr. Ale iná európska štúdia tiež zistila, že usmievaví a príjemní zamestnanci majú všeobecne nižšie platy. Ženy s úsmevom sú často považované za príliš slabé na to, aby mohli stáť na čele kolektívu.

Takže ako by mal vyzerať "správny" úsmev? Spodná línia tváre má byť v súlade s vašimi emóciami. Usmievajte sa, keď je na to správny čas. Usmievajte sa, keď je to prirodzené, nie ak vás k tomu niekto vyzve. Keď to tak necítite, úctivo na to upozornite. "Máte všetko právo povedať:" mám tu niečo rozrobené,"" som teraz zamyslená,"alebo" teraz sa necítim na usmievanie," radí Salemiová.