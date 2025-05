Zasadnutie Národnej rady prinieslo niekoľko noviniek: Tieto návrhy poslanci presunuli do druhého čítania

Rokovacia sála NR SR. Foto: TASR

Poskytovanie sociálnych dávok má prejsť digitalizáciou. O dávky sociálneho poistenia si budú môcť ľudia požiadať elektronicky, naďalej však zostane zachovaná aj papierová forma. Ide najmä o dávky nemocenského, dôchodkového a garančného poistenia či úrazové dávky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania.

„Zároveň sa má zabezpečiť aj efektívna výmena údajov medzi jednotlivými subjektmi ako lekár, zamestnávateľ a Sociálna poisťovňa, aby sa údaje, ktorými už Sociálna poisťovňa disponuje, alebo ktoré získa od príslušných inštitúcií na základe novej integrácie medzi Sociálnou poisťovňou a týmito inštitúciami, už nevyžadovali od poistenca,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Tehotenské a materské dávky sa majú stať proaktívnymi, čo znamená, že budú spracovávané a poskytované elektronicky bez podania žiadosti poistencom. Sociálna poisťovňa by ich mohla poskytovať automaticky na základe údajov od lekárov, ako je napríklad očakávaný dátum pôrodu, alebo zamestnávateľa, ako je číslo účtu poistenca. Tento prístup by podľa rezortu zabezpečil rýchlejšie a jednoduchšie získanie dávok.

Digitalizácia by mala odbremeniť aj lekárov, ktorí v súčasnosti potvrdzujú, respektíve zaznamenávajú údaje na listinných žiadostiach. Prechod od papierovej podoby do elektronickej umožní automatický prenos informácií do ďalších systémov a zjednoduší aj urýchli administratívnu prácu lekárov. Novela navrhuje tiež realizovať jednorazový zber údajov o spôsobe výplaty mzdy zamestnanca s cieľom zistenia miesta výplaty dávok.

Poslanci NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

MPSVR zdôraznilo, že od 1. júna 2022 funguje plne digitalizovaný proces len pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) od jej vzniku až po ukončenie. Tento proces plne nahradil listinné žiadosti o nemocenské dávky a úrazový príplatok. Ostatné žiadosti o dávky sociálneho poistenia však nie sú plne elektronizované.

Poistenci môžu v súčasnosti požiadať o tehotenskú dávku okrem papierového tlačiva aj elektronicky prostredníctvom vyplnenia formulára cez portál slovensko.sk. Pri ostatných dávkach musia zaslať naskenovanú, lekárom potvrdenú žiadosť prostredníctvom všeobecného formulára cez daný portál, avšak v týchto prípadoch nejde o elektronické podanie v pravom zmysle slova. Rezort vysvetlil, že napríklad v procese nemocenských dávok je vo väčšine žiadostí rozhodujúci aj vstup lekára, v súčasnosti tak elektronizácia nie je možná v pravom zmysle.

Zo ŠFRB bude možné podporiť aj výstavbu či modernizáciu internátov

Zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bude možné podporiť aj výstavbu či kúpu internátu, jeho zateplenie alebo modernizáciu. O podporu zo ŠFRB na rozšírenie ubytovacích kapacít pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl bude môcť požiadať samosprávny kraj alebo verejná vysoká škola. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. „Navrhovaným zákonom sa rozširujú účely, na ktoré je možné poskytnúť podporu zo ŠFRB na obstaranie a obnovu internátu pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl. Cieľom návrhu zákona je potreba reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami ŠFRB ako poskytovateľa podpory,“ uviedlo v predkladanom materiáli Ministerstvo dopravy SR, pod ktoré ŠFRB spadá.

Výhodný úver zo ŠFRB môže dostať samosprávny kraj alebo verejná vysoká škola na rozšírenie a skvalitnenie ubytovacích kapacít pre študentov. Pri kúpe internátu bude možné poskytnúť podporu len vtedy, ak pôjde o novostavbu. „To znamená, že od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo kolaudačného osvedčenia internátu neuplynuli viac ako tri roky,“ spresnil rezort dopravy. ŠFRB bude môcť poskytnúť prostriedky aj na obstaranie technickej vybavenosti či na kúpu pozemku k výstavbe internátu.V novele sa takisto navrhuje zvýšiť limit výdavkov ŠFRB z 5 % na 7 %. Dôvodom je zvýšený záujem o podporu z fondu, zvýšenie počtu zamestnancov i zavedenie transakčnej dane či zmeny pri dani z pridanej hodnoty od januára 2025.Zákon bude účinný od 1. januára 2026.

Pracovný čas vrtuľníkovej záchranky sa bude počítať podľa počtu zásahov

Pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) sa bude počítať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov. Novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní schválili v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR.

„Vrtuľníková záchranná zdravotná služba patrí medzi najnáročnejšie operácie z hľadiska bezpečnosti, pretože ‚misia‘ často pozostáva z letu na vopred neskontrolované miesto, za akýchkoľvek poveternostných podmienok a pod časovým tlakom na záchranu ľudí. Vzhľadom na uvedenú špecifickosť vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je potrebné bližšie samostatne upraviť pracovný čas príslušnej kategórie členov leteckého personálu, konkrétne členov letovej posádky a členov technickej posádky vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave na prevádzku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zamestnávateľom so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky (tzv. prevádzka HEMS),“ špecifikuje predložený materiál.

FOTO TASR – Jaroslav Novák

V novele sa upravuje celkový pracovný čas vrátane času pracovnej pohotovosti na pracovisku a možnosť zvýšenia celkového pracovného času vrátane času pracovnej pohotovosti alebo času pracovnej pohotovosti len na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom.Novelou sa zároveň transponuje delegovaná smernica Európskej únie z marca 2024, ktorou sa mení európska smernica a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy. Ustanovujú sa tiež nové oprávnenia inšpektorov práce pri vykonávaní cestných kontrol dodržiavania právnych predpisov z oblasti organizácie pracovného času v cestnej doprave.

Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe sa zvýšia

Pokuty za nedodržiavanie zákona o vnútrozemskej plavbe by sa mali zvýšiť v priemere o dvojnásobok. Za opakované priestupky sa môžu sankcie vyšplhať od 2000 až do 50.000 eur. Prísnejšie sankcie budú aj za preťažovanie plavidiel. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Novelu predložilo Ministerstvo dopravy (MD) SR na základe úlohy z programového vyhlásenia vlády, podľa ktorej má vláda zabezpečiť zlepšenie legislatívy v oblasti vnútrozemskej plavby s prihliadnutím na poznatky z aplikačnej praxe a zo zmien vzniknutých revidovaním Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.

Jednou z úprav v legislatíve je zmena výšky sankcií a poplatkov. „Návrhom zákona sa na základe aplikačnej praxe precizuje úprava štátneho odborného dozoru vykonávaného Dopravným úradom nad plavidlami, vodnými cestami a prístavmi tak, aby bola dôslednejšie zabezpečená bezpečná plavebná prevádzka pre jej všetkých účastníkov. S tým súvisí aj zvýšenie pokút za priestupky a správne delikty tak, aby mali represívny účinok a zároveň aj preventívny účinok,“ vysvetlil rezort dopravy v predkladacej správe.

Národná rada SR. Foto: TASR

Upravuje sa aj oblasť predkladania žiadostí na vydanie súhlasu s usporiadaním verejného podujatia či na vydanie plavebného opatrenia Dopravným úradom, ktorý má podľa rezortu dopravy v súčasnosti veľmi krátky čas na jeho vydanie. To môže mať za následok, že vodca plavidla sa neskoro oboznámi so situáciou na vodnej ceste, čo môže zapríčiniť nebezpečné plavebné situácie alebo prestoje plavidla na vyčkávacích miestach a mať tak ekonomické následky pre dopravcu. Upravuje sa aj lehota platnosti povolenia státia plávajúceho zariadenia najviac na desať rokov.Novela upravuje aj ustanovenia týkajúce sa registra plavidiel, mení sa tiež rozsah hodín teoretickej a praktickej časti kvalifikačného kurzu a upravuje sa kvalifikačná požiadavka na školiteľa kurzu.