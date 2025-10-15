Nvidia, BlackRock a Microsoft investujú miliardy do dátových centier pre umelú inteligenciu

Konzorcium okolo výrobcu počítačových čipov Nvidia a správcovskej spoločnosti BlackRock kupuje za 40 miliárd dolárov (34,62 miliardy eur) prevádzkovateľa dátových centier Aligned Data Centers. Spoločnosť, ktorú vlastní investičná skupina Macquarie Asset Management, navrhuje, buduje a prevádzkuje dátové centrá pre poskytovateľov cloudových služieb a iné firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu orf.at.
„Touto investíciou sa približujeme k nášmu cieľu, ktorým je poskytnúť infraštruktúru potrebnú pre budúcnosť umelej inteligencie,“ uviedol v stredu generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock Larry Fink, ktorý je zároveň predsedom správnej rady konzorcia Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP). Ide o prvú investíciu AIP, ktoré chce potenciálne minúť až 100 miliárd USD. Aligned Data Centers prevádzkuje dátové centrá, ktoré sú podľa agentúry Reuters rozmiestnené v 50 lokalitách v Severnej a Južnej Amerike. Do konzorcia patria štátne fondy Kuvajtu a Singapuru, softvérová spoločnosť Microsoft a spoločnosť xAI technologického miliardára Elona Muska.
Spoločnosti na celom svete investujú desiatky miliárd do výstavby a rozširovania dátových centier, aby uspokojili rýchlo rastúci dopyt. Hlavným hnacím motorom je víťazné ťaženie umelej inteligencie (AI), ktorá na spracovanie obrovských množstiev údajov potrebuje vysoko výkonné počítače.