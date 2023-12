Zvýšenie dane z určitej kategórie tabaku je problémom

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Topi_Pigula

Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia rozumie zámeru vlády SR zvýšiť sadzby dane z tabaku, ako aj potrebe skráteného legislatívneho konania. Za kľúčový problém však považuje neproporčné zvýšenie sadzby dane z tabaku určeného na ručné zhotovenie cigariet, ktorého spotrebiteľom sú najmä sociálne slabší občania. Uviedol to v pondelok manažér vonkajších vzťahov spoločnosti Ivan Kubányi.

„Predmetná kategória slúži ako akási záchranná sieť pre fajčiarov, ktorí nemajú prostriedky na nákup klasických cigariet a hľadajú lacnejšiu alternatívu namiesto prechodu na nelegálne výrobky. Typickým spotrebiteľom tejto kategórie sú práve sociálne najslabší občania, ktorí sa tak po zvýšení dane stanú najdotknutejšou skupinou fajčiarov,“ objasnila spoločnosť.

Dodala, že zatiaľ čo podľa návrhu nové sadzby dane zaťažia jednu škatuľku cigariet sumou približne 0,40 eura, spotrebiteľské balenie tabaku bude zaťažené sumou 1,50 eura. Sadzby všetkých ostatných kategórií tabakových výrobkov tak podľa spoločnosti porastú v nasledujúcom roku a aj v roku 2026 približne o 12 %, sadzba na tabak v budúcom roku podľa návrhu narastie o 37 % a v roku 2026 o ďalších 27 %.

„Európska legislatíva požaduje minimálnu sadzbu dane tabaku na úrovni 60 eur na kilogram a zároveň umožňuje nižšie zdanenie tabaku približne o tretinu oproti cigaretám. Pokiaľ by bol návrh schválený v nezmenenej podobe, sadzba na tabak na Slovensku sa v roku 2026 dostane na úroveň bezmála trojnásobku toho, čo požaduje EÚ,“ priblížila spoločnosť s tým, že vysoký nárast by bol pre kategóriu tabaku likvidačný a spotrebitelia by boli nútení prejsť na nelegálne výrobky.

„Žiadame navrhovateľa zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ako aj poslancov Národnej rady SR, aby znížili navrhované sadzby na tabak určený na ručné zhotovenie cigariet,“ uzavrela spoločnosť.