Internetový predajca módy Zalando prevezme konkurenta About You

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Artem Beliaikin

Nemecký internetový predajca módy Zalando, ktorý je z Berlína, prevezme zhruba za 1,1 miliardy eur hamburského konkurenta About You. Firma v stredu na svojom webe uviedla, že je to súčasť plánu vytvoriť paneurópsku internetovú platformu. Obe firmy už teraz posielajú tovar aj do Slovenskej a Českej republiky.

Hlavní akcionári About You, spoločnosť Otto a investičná firma pod kontrolou spoločnosť Heartland A / S, ako aj členovia predstavenstva sa podľa Zalanda rozhodli prijať ponuku 6,50 eura za akciu. V utorok akcie About You na burze uzavreli na 3,90 eura za kus.

„Oba naše tímy sa vždy snažili o novú definíciu nakupovania módy a životného štýlu tým, že vytvárali najlepší možný zážitok pre zákazníkov a partnerov. Veľmi sa teším, ako spoločne dokážeme pokryť väčšiu časť trhu s módou a životným štýlom,“ povedal spoluriaditeľ a spoluzakladateľ Zalanda Robert Gentz.

Európsky trh s módou má podľa webu Zalanda hodnotu 450 miliárd eur. Akcie Zalanda pred začiatkom stredajšieho obchodovania výrazne oslabovali.