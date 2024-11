Výstavba štadióna a EURO U21 v Prešove sú ohrozené

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Sandro Schuh

Výstavba Futbal Tatran Arény (FTA) v Prešove môže byť pozastavená a ohrozená je aj budúcoročná organizácia európskeho šampionátu vo futbale do 21 rokov (EURO U21). Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil prešovský primátor František Oľha. Podľa neho sú dôvodom politicky motivované kontroly a podané trestné oznámenie zo strany mestského poslanca Martina Eštočáka. Ten tvrdí, že žiadne trestné oznámenie nepodal. Voči obvineniam sa chce brániť.

Eštočák podľa primátora sabotuje projekt tým, že podáva podnety na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) či prokuratúru. „V čase, kedy máme posledné štyri mesiace na dokončenie stavby, tu máme niekoľko kontrol a zamestnanci musia chodiť k vyšetrovateľom,“ povedal Oľha s tým, že sú tak pod extrémnym tlakom. „Je v poriadku podávať podnety, ale ak prichádzajú len z dôvodu, že si niekto rieši svoje politické ambície, tak ten človek riskuje peniaze z verejných zdrojov,“ povedal. Prípadné škody odhaduje na 10 až 15 miliónov eur.

V údajnom trestnom oznámení sa podľa primátora uvádzajú nepravdivé informácie o rozkrádaní peňazí zamestnancami mesta. Ako uviedol, aj keď k tomu nedochádza a kontroly neprinesú nič nové, ide o závažné obvinenia, ktoré je potrebné prešetriť. „Budem musieť nejakým spôsobom pozastaviť stavbu a požiadať o preverenie všetkých skutočností. Požiadam o hĺbkovú kontrolu a do jej ukončenia odporúčam konateľovi FTA, aby nepodpísal žiaden ďalší zmenový list,“ doplnil primátor. V tejto súvislosti avizoval zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva. Konateľ FTA Rastislav Mochnacký považuje podané podnety za ďalší útok na štadión.

Eštočák reagoval

Eštočák reagoval, že žiadne trestné oznámenie nepodal a primátor úmyselne klame. Zvažuje aj právne kroky, považuje to za ohováranie a poškodzovanie svojho mena. Podľa vlastných slov podal len podnet na ÚVO s cieľom preveriť dodatky, v dôsledku ktorých stúpla cena za výstavbu. „Odmietam tvrdenia, že by som mal byť zodpovedný za pozastavenie stavby alebo neorganizovanie EURO U21 v Prešove. Primátor Oľha ma pred celým Slovenskom krivo obvinil napriek tomu, že podanie bolo nepodpísané, to znamená právne kvalifikované ako anonymné. Primátor vedel, že to je anonym a zvolal tlačovku, kde verejne klamal a hrubo ma osočil, hrubo porušili moje práva. Toto jeho konanie považujem za amatérske a nehodné primátora tretieho najväčšieho mesta, s cieľom diskreditovať ma,“ uviedol pre.

S výstavbou nového futbalového štadióna sa začalo v júli 2023. Pôvodne mal stáť približne 21 miliónov eur, v súčasnosti je to okolo 24 miliónov eur. Na financovaní sa podieľajú Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Slovenský futbalový zväz a Fond na podporu športu. Dokončenie stavby je naplánované na február 2025. V tom istom roku sa má uskutočniť v niekoľkých slovenských mestách aj EURO U21.