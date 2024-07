Vyhliadková veža na Štrbskom Plese. Foto: TASR

Vyhliadková veža na Štrbskom Plese má nového prevádzkovateľa. Na základe rozhodnutia správcu konkurznej podstaty po predchádzajúcom majiteľovi sa novým nájomcom stala spoločnosť Štrbské Pleso resort, dcérska firma Tatry Mountain Resorts (TMR). Informoval o tom hovorca TMR Marián Galajda.

Veža Tatras Tower bude otvorená denne, verejnosti ju znova sprístupnili v sobotu (20. 7.). „Je to produkt cestovného ruchu a keď sa naskytla príležitosť, tak sme sa o jej nájom uchádzali ako o prvý krok k možnému vlastníctvu. V tejto chvíli je ťažké predpokladať, kto vežu v budúcnosti získa, ale ak by sme to boli my, chcel by som ju dostať – verím, že aj s podporou verejnosti – preč z Tatier. Je to atraktívny architektonický počin, ale na toto miesto sa nehodí,“ priblížil plány predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.

Veža vysoká 53 metrov má 15-stupňový náklon a nachádza sa v nadmorskej výške 1367 metrov. Konštrukčne tvorí nosný obvodový plášť 24 stĺpov doplnených drevenými prvkami. Súčasťou veže je suchý, 61 metrov dlhý tobogan, pochôdzna sieť a presklená lávka.

Pôvodne sa malo vo veži nachádzať aj Múzeum Tatranského národného parku, pôvodný investor High Tatras Tower však zámer zmenil na reštauračné služby. Aj napriek nevôli miestnych a petícii za zrušenie stavby, ktorú podpísalo niekoľko tisíc ľudí, stavbu skolaudovali a otvorili v roku 2021.