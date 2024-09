Predaj v bratislavských novostavbách výrazne poklesol. Foto: SITA

Realitný trh ožíva a ceny nehnuteľností stúpajú. Hodnota Realitného barometra Realitnej únie SR, ktorý monitoruje ceny bytov v krajských mestách, v auguste medzimesačne stúpla o 1,3 % a dostala sa na úroveň 2787 eur za meter štvorcový (m2). Informovala o tom Realitná únia SR.

Zdražovanie bytov je pre realitných odborníkov prekvapením, deje sa totiž pri takmer nezmenených úrokových sadzbách. „Vidíme pri nich ďalej úročenie nad 4 %, kozmetické zmeny úrokov smerom dole si ľudia ani nevšimli. Zdražovanie bytov bez toho, aby zlacňovali úvery ukazuje, že cena peňazí nemusí mať na realitný trh taký fatálny dopad, ako to donedávna vyzeralo,“ uviedol hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Za zvyšovaním cien vidia realitní odborníci priaznivý makroekonomický vývoj, ktorý je spojený s pozitívnymi číslami o zamestnanosti či rastom miezd. „Vyššie príjmy obyvateľstva umožňujú platiť väčšie splátky úverov a tým aj kupovať drahšie nehnuteľnosti. Záujem ľudí o byty sa zvyšuje aj preto, že ich ceny sa odlepili od svojho dna a pod kontrolu sa dostala spotrebiteľská inflácia,“ priblížil Kubrický.

Ceny starších i novších bytov medziročne rástli

Ceny starších i novších bytov medziročne rástli vo väčšine krajských miest, najviac v Žiline a Košiciach. V Žiline ceny starších bytov medziročne vzrástli o 8,7 %, pri novších dvojizbových bytoch o 10,9 %. Záujem je o malometrážne byty, ktorých cena od začiatku tohto roka vzrástla o takmer 10 %. Zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach je aj na východe Slovenska, na západe Slovenska je situácia skôr stabilizovaná.

Realitní odborníci predpokladajú, že do konca roka sa budú ceny bytov zvyšovať doterajším tempom. Medziročný rast Realitného barometra by mohol na konci decembra dosiahnuť dvojciferné čísla. „Niektorí záujemcovia o nehnuteľnosť budú čakať do budúceho roka na lacnejšiu hypotéku, keďže však pokles úrokových sadzieb bude pozvoľný, táto stratégia sa im pri kúpe na rastúcom trhu nemusí vyplatiť,“ uzavrel Kubrický.