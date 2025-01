Ceny domov v USA pokračovali v raste

Na rast cien nehnuteľností na bývanie v Spojených štátoch tlačí aj slabá ponuka. Foto: pexels.com/Thirdman

Ceny domov v USA pokračovali v novembri v raste. Prispela k tomu slabšia ponuka voľných domov na trhu. Ukázali to v utorok údaje Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA) aj index S&P/Case-Shiller, ktorý mapuje ceny v 20 metropolitných oblastiach. Informuje správa portálu marketwatch.

Z údajov FHFA vyplýva, že priemerné ceny rodinných domov s hypotékami sa v novembri 2024 zvýšili medzimesačne o 0,3 %. Analytici pritom odhadovali, že sa tempo ich rastu spomalí na 0,2 % z októbrových 0,5 %. V medziročnom porovnaní vzrástli ceny domov v novembri 2024 o 4,2 % (o 4,5 % v októbri), čo bolo najmenej od júna 2023. Toto spomalenie bolo pravdepodobne spôsobené vyššími hypotekárnymi sadzbami, ktoré prispievajú k ochladzovaniu dopytu, uviedli analytici. Všetky sledované regióny vykázali medziročné spomalenie tempa rastu cien domov, skonštatovala Anju Vajjaová, zástupkyňa riaditeľa divízie výskumu a štatistiky FHFA.

Separátna správa S&P CoreLogic Case-Shiller ukázala, že index cien domov v 20 metropolitných oblastiach v USA v novembri 2024 medziročne vzrástol o 4,3 %. To bolo mierne zrýchlenie po jeho zvýšení o 4,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Najväčší medziročný nárast cien domov bol opäť zaznamenaný v New Yorku (o 7,3 %), nasledovali Chicago ( 6,2 %) a Washington (5,9 %). Na druhej strane najslabší výsledok zaznamenala Tampa, a to pokles indexu cien domov (-0,4 %). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa index cien domov v 20 metropolitných oblastiach v novembri znížil len veľmi mierne, o 0,1 % po októbrovom poklese o 0,2 %.