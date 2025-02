Ceny domov v Británii výrazne spomalili tempo rastu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Chbec

Požadované ceny domov v Británii pokračovali na prelome januára a februára v raste, tempo rastu sa však oproti predchádzajúcemu mesiacu prudko spomalilo. Dôvodom je očakávaný pokles záujmu po tom, ako ministerstvo financií v rozpočte na tento rok zvýšilo od apríla dane z nehnuteľností. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje realitného portálu Rightmove.

Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla v období od 12. januára do 8. februára medzimesačne o 0,5 %, zatiaľ čo za mesiac do 12. januára sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšila o 1,7 %. Medzimesačný rast je zároveň podstatne slabší, než býval za toto obdobie v predchádzajúcich rokoch. Medziročne rast dosiahol 1,4 % po predchádzajúcom raste o 1,8 %.

Tlak na požadované ceny domov zvýšili blížiace sa zmeny v dani z nehnuteľnosti po skončení súčasného finančného roka, ktorý sa končí 31. marca. V súčasnosti kupujúci v Anglicku a Severnom Írsku nemusia platiť daň z nehnuteľnosti, ak kupujú nehnuteľnosť do sumy 250 000 libier (300 427 eur). Od apríla sa však táto hranica znižuje na 125 000 libier. Od ceny domu 125.001 do 250 000 libier už bude platiť daň vo výške 2 %, od 250 001 do 925 000 libier dosiahne 5 %, od 925.001 do 1,5 milióna libier to bude 10 % a nad 1,5 milióna hodnoty domu sa platí 12-percentná daň.

Okrem toho sa zvyšuje daň aj pre tých, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť. Tam sa v súčasnosti neplatí daň do 425 000 libier. Od 1. apríla už bude horná hranica na nulovú daň 300 000 libier.