Ceny domov v Británii vo februári nečakane klesli

Na rast cien nehnuteľností na bývanie v Spojených štátoch tlačí aj slabá ponuka. Foto: pexels.com/Thirdman

Ceny domov v Británii minulý mesiac nečakane klesli, keď reagovali na zníženie dopytu. Ten je reakciou na blížiaci sa rast dane z nehnuteľností. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Ceny domov v Británii klesli vo februári medzimesačne o 0,1 % po tom, ako v januári zaznamenali rast o 0,6 %, uviedol Halifax. Očakávalo sa pritom, že ceny budú vo februári pokračovať v raste, iba miernejšom, konkrétne na úrovni 0,5 %. V medziročnom porovnaní sa ceny domov zvýšili o 2,9 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v prvom mesiaci roka. Aj tu rast cien zaostal za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali so zrýchlením rastu cien na 3,1 %.

„Zatiaľ čo sa pôvodne očakávalo, že ešte pred vstupom zvýšenej dane z nehnuteľností do platnosti (od apríla) sa budú Briti na poslednú chvíľu snažiť získať nové hypotéky, ukázalo sa, že dopyt už začal klesať,“ uviedla šéfka oddelenia hypoték v spoločnosti Halifax Amanda Brydenová.

Tlak na ceny domov zvýšili blížiace sa zmeny v dani z nehnuteľnosti po skončení súčasného finančného roka, ktorý sa končí 31. marca. V súčasnosti kupujúci v Anglicku a Severnom Írsku nemusia platiť daň z nehnuteľnosti, ak kupujú nehnuteľnosť do sumy 250 000 libier. Od apríla sa však táto hranica znižuje na 125 000 libier. Od ceny domu 125 001 do 250 000 libier už bude platiť daň vo výške 2 %, od 250 001 do 925 000 libier dosiahne 5 %, od 925.001 do 1,5 milióna libier to bude 10 % a nad 1,5 milióna hodnoty domu sa platí 12-percentná daň.

Okrem toho sa zvyšuje daň aj pre tých, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť. Tam sa v súčasnosti neplatí daň do 425 000 libier. Od 1. apríla už bude horná hranica na nulovú daň 300 000 libier. Napriek ostatnému vývoju cien je aktivita na britskom trhu s nehnuteľnosťami stále dostatočne vysoká, dodala Brydenová. Podľa nej sa dá prirovnať k aktivite z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu.