Musk chce byť aj naďalej šéfom Tesly

Šéf Tesly Elon Musk. Foto: SITA/AP

Elon Musk, americký miliardár a technologický vizionár, je stále odhodlaný byť generálnym riaditeľom automobilky Tesla. Vyhlásil to v utorok vo videu na ekonomickom fóre v Katare.

Tesla čelila silnému tlaku spotrebiteľov a jej akcie klesli pre spoluprácu Muska s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Otázka o zotrvaní vo funkcii generálneho riaditeľa automobilky prišla po tom, ako sa Musk objavil na videu na Katarskom ekonomickom fóre, ktoré organizovala agentúra Bloomberg, krátko po jeho návšteve Dauhy v rámci Trumpovho turné na Blízkom východe minulý týždeň.

Tesla sa už odrazila od dna a dosiahla „obrat“, povedal Musk a dodal, že najslabší trh výrobcu elektromobilov je v Európe, zatiaľ čo všade inde je dopyt silný.

Miliardár Musk, ktorý vlani investoval 270 miliónov USD (240,19 milióna eur) do Trumpovej predvolebnej kampane, v utorok povedal, že na politické kampane už bude míňať „oveľa menej“.

Po Trumpovom návrate do Bieleho domu prijal Musk post vo vedení amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorého cieľom je znížiť výdavky. Škrty a prepúšťanie však nepriniesli avizované úspory, ale vyvolali silný odpor. Jeho aktivita zjavne prekáža väčšine Američanov a tvrdo zasiahla aj záujmy jeho vlastného podnikateľského impéria.

Vyjadril sa aj k plánom na uvedenie jeho internetovej služby Starlink na burzu

Minulý týždeň Musk oznámil, že 30. mája na úrade končí. Na otázku, či ho to, čomu čelil, prinútilo popremýšľať o svojej angažovanosti v politike, odpovedal: „Urobil som, čo bolo potrebné urobiť.“

Musk vo videohovore pripustil, že jeho mzda v Tesle bola súčasťou úvah o zotrvaní v automobilke, hoci dôležité pre neho je tiež udržať si „dostatočnú kontrolu nad hlasovaním“, aby „nemohol byť vytlačený aktivistickými investormi“. „Nejde o peniaze, ide o rozumnú kontrolu nad budúcnosťou spoločnosti,“ dodal.

Vyjadril sa tiež k plánom na uvedenie jeho internetovej služby Starlink na burzu niekedy v budúcnosti. Zatiaľ sa podľa neho nie je kam ponáhľať. Starlink rýchlo expandoval do celého sveta a pôsobí vo viac než 70 krajinách, so silným zameraním na ďalší rast na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je India.

Musk pripustil tiež, že by mali existovať určité predpisy v oblasti umelej inteligencie (AI) v USA, no tento sektor by nemal byť preregulovaný, povedal. Jeho spoločnosť s umelou inteligenciou xAI zvyšuje kapacitu svojho dátového centra na trénovanie pokročilejších modelov, pretože konkurencia v AI sa zintenzívňuje.