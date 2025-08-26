Prídeme až o štyri voľné dni? Koalícia chystané opatrenia stále tají!

Obsah chystaného vládneho balíčka konsolidačných opatrení zostáva aj po pondelkovom rokovaní koaličných lídrov nejasný. Stále viac sa tak špekuluje o možných opatreniach, ktoré vláda na ozdravenie verejných financií pripravuje. Najnovšie prišlo opozičné Progresívne Slovensko s informáciou, že kabinet Roberta Fica plánuje siahnuť na ďalšie voľné dni počas štátnych sviatkov, a to možno až na štyri.
Člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Štefan Kišš na pondelkovej tlačovej besede upozornil, že o vládnom konsolidačnom balíčku stále nevieme takmer nič. Koalícia pritom nedodržala ani vlastný termín, ktorý si stanovila. Konsolidačný balíček mala totiž schváliť už 20. augusta.
„Najnovšie to málo, čo preniklo z prostredia koalície, je, že vláda sa chystá zrušiť ďalšie, možno až štyri sviatky,“ informoval Kišš.
Zároveň dodal, že ľuďom by takéto opatrenie vôbec nepomohlo a dočkali by sa skôr skrytého znižovania mzdy. Budú totiž pracovať viac, aj počas dní, ktoré boli doteraz voľné. Na ich peňaženky pritom negatívne doľahnú aj ďalšie chystané opatrenia, ako možné zvyšovanie daňového zaťaženia práce, úpravy v DPH či oslabovanie druhého piliera. Predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska preto vyzývajú vládu, aby pripravila naozajstný konsolidačný balíček, ktorý čo najmenej poškodí ekonomiku a ozdraví verejné financie.
Mala by vláda v rámci konsolidácie rušiť voľno počas štátnych sviatkov?
Viac svetla do chystaných opatrení pritom po pondelkovom rokovaní koalície nepriniesol ani minister financií Ladislav Kamenický. „Tie jednoduchšie veci máme za sebou, snažíme sa teda nájsť zhodu možno na tých posledných kontúrach toho, čo ideme robiť a potom myslím si, že sme sa dostali do stavu, kedy sa ideme baviť o tom, koľko a aká suma sa ide šetriť na samotných rezortoch, a to bude asi predmetom toho, o čom sa ideme rozprávať na najbližšej koaličnej rade,“ povedal podľa agentúry TASR Kamenický.
Čas sa kráti
Isté však je, že vláde sa kráti čas. Zverejnenia konkrétnych opatrení by sme sa mohli dočkať najneskôr budúci týždeň. Ďalšia koaličná rada by sa mala podľa ministra financií uskutočniť tento týždeň vo štvrtok ráno, pričom do konca týždňa by mohla vláda dospieť už k záveru konsolidačných opatrení. Samotné konsolidačné opatrenia by mali byť predstavené najneskôr na rokovaní vlády 3. septembra.
Až po zverejnení pripravených opatrení sa dozvieme, či sa vláda rozhodla siahnuť na ďalšie voľné dni počas štátnych sviatkov. Lídri koalície sa pritom už podľa skôr zverejnených informácií dohodli na zrušení voľna počas 17. novembra. Teda počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý už nebude spojený s voľným dňom. Už toto rozhodnutie pritom Slovákom vôbec nie je po chuti, čo preukázal aj nedávny prieskum spoločnosti ResSOLUTION Group pre web oPeniazoch.sk. Väčšina s týmto opatrením totiž nesúhlasí.
Čoskoro pritom v praxi prvýkrát naplno pocítime zrušenie voľna počas štátneho sviatku 1. septembra. Aj keď sa toto opatrenie v rámci balíčka konsolidačných opatrení zaviedlo už vlani, vtedy 1. september pripadol na nedeľu. Prvýkrát si tak ľudia budú musieť plniť pracovné povinnosti počas začiatku školského roka až tento rok. Aký to bude mať dopad na ekonomiku si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.