Rušenie ďalšieho voľného dňa? V Slovákoch to vrie, toto je ich odkaz politikom! (prieskum)

PRIESKUM Ilustračné foto. Foto: SITA

Nápad vládnej koalície pokračovať v konsolidácii rušením voľných dní počas štátnych sviatkov sa s prílišným pochopením Slovákov nestretáva. Práve naopak. Ukazujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, v ktorom sme zisťovali, čo si Slováci myslia o plánovanom zrušení voľna na Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra.

Ide už o druhý voľný deň počas štátneho sviatku, ktorý ide koalícia vedená Robertom Ficom zrušiť. Ako prvé padlo za obeť voľno na Deň Ústavy 1. septembra už v prvom konsolidačnom balíčku. Tentokrát chce vláda zrušiť voľno počas pripomienky zmeny režimu v novembri 1989. Má to vraj vykryť požadované zmeny v transakčnej dani.

Podľa prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk uskutočnenom v júni 2025 na vzorke 542 respondentov online populácie staršej ako 15 rokov totiž so zrušením voľného dňa na Deň boja za slobodu a demokraciu nesúhlasí až takmer 60 percent Slovákov. Viac ako 48 percent je určite proti a ďalších vyše 11 percent skôr proti.

Na druhej strane so zrušením dňa pracovného pokoja na sviatok 17. novembra určite súhlasí bezmála 12 percent opýtaných a skôr súhlasí vyše 11 percent Slovákov. Ďalších vyše 11 percent Slovákov bolo nerozhodných a zvolili možnosť „Ani súhlasím, ani nesúhlasím“. Zvyšných vyše 6 percent opýtaných nevedelo odpovedať.

Ako dodáva research manager ResSolution Group Moris Hyršl, neprekvapivo sa proti zrušeniu voľna na Deň boja za slobodu a demokraciu stavajú najmä mladší ľudia vo veku od 15 do 34 rokov, kde až 63 percent zvolilo možnosť „určite nesúhlasím“.

Súhlasíte so zrušením pracovného voľna počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. novembra? Áno Nie 36.98 % 63.02 % Hlasovalo: 941

„Naopak pri ľuďoch vo veku 55 rokov a viac je nesúhlas menej výrazný (35 %). Svoju rolu hrá tiež vzdelanie. Najčastejšie s návrhom určite nesúhlasia ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (55 %) a s vysokoškolským vzdelaním (51 %),“ dodal.

S návrhom na rušenie ďalších voľných dní počas štátnych sviatkov prišla Republiková únia zamestnávateľov, podľa ktorej by vláda mala v rámci konsolidácie zrušiť dva štátne sviatky. Proti tomuto návrhu sa však ostro postavili odborári, podľa ktorých je akákoľvek požiadavka na to, aby Slováci pracovali ešte viac kontraproduktívna a v konečnom dôsledku by takéto opatrenia poškodzovali aj samotných zamestnávateľov.

Netrvalo však dlho a návrh zamestnávateľov si osvojila aj vládna koalícia, ktorá chce takýmto spôsobom vyriešiť výpadok spôsobený plánovaným zúžením pôsobnosti kontroverznej transakčnej dane. Zrušenie voľna 17. novembra je pritom takpovediac už hotovou vecou. Ani to však nemá byť koniec a vláda avizuje zrušenie ďalšieho voľného dňa cez štátny sviatok. O tom, ktorý by to mal byť, sa má ešte rokovať.

Výskum realizuje agentúra ResSOLUTION Group metódou online zberu dát na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie z National Sample SK. Ide o jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku, ktorý v súčasnosti zahŕňa 25 000 respondentov. Je súčasťou medzinárodnej siete panelov spoločnosti National Sample, ktorá okrem Slovenska prevádzkuje online panely aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Thajsku.