Máte problém si niečo našetriť? Dôvodom môže byť nový fenomén doom spending!

Foto: pexels.com/Karolina Kaboompics

Chceli by ste zbohatnúť, ale akosi vám to nejde? Ak máte problém našetriť si nejaké peniaze, prípadne sa dostávate do dlhov, problémom môže byť novodobý fenomén doom spending.

Aj vy si zvyknete kompenzovať zlú náladu nakupovaním? Mnohí ľudia rozhadzujú svoje peniaze na nepremyslené nákupy len preto, aby sa nachvíľu cítili lepšie. A práve v tom spočíva novodobý trend doom spending.

Ako informuje Euronews, ide o nadmerné míňanie peňazí na veci alebo zážitky. Či už ide o cestovanie, lístky na koncert, elektroniku, oblečenie, doplnky alebo čokoľvek iné, nákupy sú zväčša nepremyslené. Mnohí ľudia dokonca majú pocit, že nemá zmysel šetriť, pretože sa im nepodarí naplniť ich finančné ciele, a tak radšej žijú tu a teraz.

Doom spending sa týka mladých aj starších

Najväčším problémom je, že ľudia s nakupovaním nedokážu prestať, a tak sa často dostávajú do dlhov. Nehovoriac o tom, že nemyslia na svoju budúcnosť, takže si nevytvárajú žiadnu finančnú rezervu a dokonca ani neinvestujú.

Podľa prieskumu spoločnosti Credit Karma má s prehnaným nakupovaním problém až 43 percent mileniálov a 35 percent ľudí z generácie Z. Pri nakupovaní síce prichádza dopamín, vďaka ktorému sa cítia dobre, avšak tento pocit šťastia rýchlo odíde.

Zvyknete míňať peniaze na nepremyslené nákupy? Áno, pravidelne Iba občas Nie, vôbec Odoslať odpoveď

Portál Her Campus uvádza, že až 44 percent žien sa vyjadrilo, že dlhy ich viedli k tomu, že odložili dôležité životné míľniky, ako je svadba, vlastný dom a deti. Rovnako odpovedalo aj 34 percent mužov. Ľahkovážne míňanie peňazí sa môže zdať ako dobrý spôsob, ako sa v danom momente urobiť šťastnejším, ale v konečnom dôsledku môže finančná nezodpovednosť viesť k menšiemu dlhodobému šťastiu.

K tomuto fenoménu prispela aj rastúca popularita aplikácií buy now, pay later, ako aj sociálne siete propagujúce viaceré produkty a podporujúce impulzívne nákupy. A to nielen kvôli okamžitému uspokojeniu, ale aj kvôli udržaniu si určitého statusu.

Ako obmedziť nepremyslené nákupy?

Ak sa trend doom spending týka aj vás, určite oceníte niekoľko tipov, ako s ním skoncovať.

Nastavte si finančný rozpočet a stanovte si limit, ktorý nesmiete presiahnuť. Vyhľaďte si časť peňazí na rôzne kategórie nákupov, vrátane zábavy. Pred každým nákupom sa zamyslite, či to naozaj potrebujete. Nechajte si na to 24 alebo 48 hodín. Po tomto čase si zväčša uvedomíte, že to nepotrebujete. Prestaňte sledovať influencerov, ktorí pravidelne nabádajú k impulzívnym nákupom. Odhláste sa tiež z marketingových newsletterov a celkovo obmedzte čas strávený na internete. Rozpoznajte svoje spúšťače a to, čo vás vedie k nákupom. Môže to byť stres, smútok, alebo nuda. Keď ich spoznáte, budete sa môcť ľahšie vyhnúť daným situáciám. Využívajte aplikácie na sledovanie výdavkov, aby ste presne vedeli, koľko ste na čo minuli. Stanovte si finančné ciele, napríklad úspory na dovolenku, nový dom alebo auto. To vás môže motivovať k výraznejšiemu šetreniu. Nájdite si nový koníček, ktorý vás bude napĺňať, a vy tak nebudete mať potrebu hľadať dopamín na iných miestach, napríklad pri nakupovaní.

Pri najbližšom nákupe sa dobre zamyslite, či danú vec naozaj potrebujete. Je veľmi jednoduché podľahnúť tomuto trendu, avšak treba myslieť aj na dôsledky. Pokiaľ hľadáte návod, ako dosiahnuť finančnú slobodu, prečítajte si náš samostatný článok.