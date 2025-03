India a USA chcú dokončiť časť dohody o obchode ešte tento rok

Zdroj: pixabay.com/hari_mangayil

India a Spojené štáty sa dohodli na dokončení časti bilaterálnej obchodnej dohody v tomto roku. Ale ani jedna zo strán nenaznačila žiadne colné výnimky pre najľudnatejšiu krajinu sveta. Informuje AFP.

Obe krajiny tento týždeň viedli rozhovory o obchode v Naí Dillí. Americký prezident Donald Trump od návratu do Bieleho domu koncom januára zavádza clá pre obchodných partnerov po celom svete. Zároveň sľúbil tzv. recipročné clá od 2. apríla, čo sa dotkne aj Indie. Protekcionistická politika Indie a jej obchodný prebytok so Spojenými štátmi ju totiž vystavujú odvete zo strany Trumpovej administratívy.

Predstavitelia oboch krajín sa „dohodli na ďalších krokoch smerom k vzájomne výhodnej, multisektorovej bilaterálnej obchodnej dohode (BTA) s cieľom dokončiť jej prvú tranžu do jesene 2025,“ uviedlo indické ministerstvo obchodu vo vyhlásení v sobotu (29. 3.) neskoro večer.

Obe krajiny si „vymenili názory na prehĺbenie bilaterálnej spolupráce v prioritných oblastiach vrátane zvýšenia prístupu na trh, zníženia colných a necolných prekážok a prehĺbenia integrácie dodávateľského reťazca“, pokračuje vyhlásenie, v ktorom však nebol žiadny náznak, že akékoľvek opatrenia týkajúce sa týchto prekážok by sa mali prijať pred 2. aprílom, keď sa plánuje spustenie nových ciel USA.

Ratingová agentúra India Ratings and Research predpokladá, že navrhované clá by mohli v budúcom fiškálnom roku viesť k poklesu hodnoty vývozu z Indie do USA až o 7,3 miliardy USD (6,76 miliardy eur).

Piata najväčšia svetová ekonomika sa v uplynulých dvoch mesiacoch snažila zmierniť obchodné napätie s Washingtonom znížením ciel na niekoľko produktov vrátane amerických motocyklov a bourbonu. Pred rozhovormi o obchode tento týždeň správy v indických médiách naznačovali, že vláda by mohla ponúknuť zrušenie poplatku za online služby, ako je reklama, a znížiť clá na autá, elektroniku a zdravotnícke služby.

Noviny Indian Express s odvolaním sa na nemenovaného vládneho predstaviteľa v nedeľu uviedli, že obe strany dospeli na rokovaniach „k významnému zblíženiu kontúr obchodnej dohody“. Nedokončili však referenčné podmienky, ktoré by jasne definovali rozsah obchodnej dohody, uvádza sa v správe.

Rozhodnutie USA uvaliť clo vo výške 25 % na krajiny, ktoré nakupujú ropu z Venezuely, ovplyvní aj Indiu, ktorá dovážala ropu z tejto latinskoamerickej krajiny.

Trump najskôr označil Indiu za „jednu z krajín s najvyššími colnými tarifami na svete“, neskôr však naznačil, že „s Naí Dillí to dopadne veľmi dobre“, bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti.