Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)

Posledné roky vo svete kryptomien priťahoval pozornosť investorov najmä bitcoin. Ten je svojou veľkosťou a obľubou stále jednoznačným číslom jedna. To sa odrážalo aj na tom, že od jesene minulého roka táto kryptomena niekoľkokrát dosiahla nové historické maximá.
Druhá najväčšia kryptomena je ethereum, ktoré má v porovnaní s bitcoinom v súčasnosti asi pätinovú trhovú kapitalizáciu. Posledné roky ethereum za bitcoinom výrazne zaostával svojou výkonnosťou aj záujmom investorov, čo sa však v ostatných mesiacoch mení.
Len za posledný týždeň ethereum totiž rástlo o zhruba 33 %, čo je aj na pomery kryptomien relatívne vysoká hodnota, ktorá predstavuje pre ethereum najväčší týždenný rast od roku 2021 (viď graf)
Od aprílových lokálnych miním táto kryptomena rastie dokonca už o viac ako 150 %. Dôvodov rastu etherea je hneď niekoľko. Spomenúť môžeme napríklad upokojovanie medzinárodných obchodných vzťahov a uzatváranie nových obchodných hodnôt, čo upokojuje trhy prináša na ne vlnu optimizmu. Tá pomáha rizikovým aktívam, medzi ktoré patria akcie či kryptomeny.
Ďalším dôvodom je nedávna modernizácia tejto kryptomeny, ktorá má dopomôcť byť ethereu viac konkurencieschopným. Posledný update siete Ethereum Pectra by mal priniesť zníženie transakčných nákladov, zlepšenie efektivity a podobne. Rastu ceny tiež pomáha aj veľký prílev prostriedkov do amerických spotových ETF, kde od začiatku roka pritieklo takmer 7 miliárd USD, veľká časť z toho posledný mesiac (viď graf).
Ethereu môže tiež pomáhať slabší americký dolár, očakávania v oblasti znižovania sadzieb, likvidácia takzvaných short pozícií a celkovo postupný prienik kryptomien do firiem a životov bežných ľudí. Veľkou pomocou bolo zrejme aj minuloročný vznik spotových kryptomenových ETF, ktoré ponúkli jednoduchú, lacnú a dostupnú možnosť ako zaradiť kryptomeny do portfólia bez nutnosti presunu kryptomien na peňaženky. Je teda možné, že rast etherea bude ďalej pokračovať.
