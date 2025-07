Bajzík: Bitcoin opäť láme rekordy, toto sú dôvody! (komentár)

KOMENTÁR Foto: pexels.com/Kaboompics.com

Matej Bajzík

analytik XTB

Bitcoin v piatok prekonal hranicu 118 000 amerických dolárov, čím dosiahol nové historické maximum v dolárovom vyjadrení. V eurách sa však aktuálna cena pohybuje okolo 100 000 eur.

Historické maximum v eurách dosiahol bitcoin len pred niekoľkými hodinami, keď sa vyšplhal mierne nad 101 000 eur. Rozdiel medzi dolárovou a európskou cenou vychádza z výrazného oslabenia dolára voči euru, zatiaľ čo americkí investori sledujú nové rekordy, európski pozorujú skôr postupný návrat k predchádzajúcim maximám.

Čo bude ďalej?

V aktuálnom trhovom prostredí, kde sú investori mimoriadne odolní voči negatívnym správam a na trhu, prevláda atmosféra nesmrteľnosti. Rizikové aktíva ako bitcoin majú ideálny priestor na ďalší rast. Pokiaľ nepríde na trhoch žiaden zásadný šok, investori ostávajú vo vyčkávacom alebo nákupnom móde. V takomto prostredí si viem predstaviť, že bitcoin by mohol do konca roka dosiahnuť hranicu 150 000 dolárov za kus čo by predstavovalo približne 25 % zhodnotenie z aktuálnych úrovní, čo v prípade bitcoinu stále nie je nič výnimočné. Pre porovnanie, od začiatku roka 2025 sa jeho cena zvýšila približne práve o 25 %.

Alternatívnym scenárom popdľa neho je, že sa BTC v nasledujúcich mesiacoch stabilizuje a do konca roka sa bude obchodovať v pásme okolo 100 000 dolárov, čo by predstavovalo konsolidačnú fázu po silnom raste z predchádzajúceho obdobia.

Prečo bitcoin rastie?

Za rastom bitcoinu stojí kombinácia viacerých faktorov. Jedným z hlavných je stály prílev kapitálu cez spotové ETF, ktoré od svojho schválenia v januári 2024 zaznamenali už viac ako 50 miliárd dolárov v spravovaných aktívach. Túto hranicu prekonali práve v čase, keď bitcoin v dolárovom vyjadrení dosahuje nové historické maximum. Silné prítoky kapitálu naznačujú, že aj inštitucionálni investori dnes vnímajú bitcoin ako čoraz dôveryhodnejšiu súčasť portfólií.

Ďalším dôležitým faktorom sú očakávania znižovania úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu ku koncu roka, čo všeobecne podporuje rizikové aktíva a bitcoin je v takomto prostredí opäť doma. Významnú úlohu zohráva aj slabnúci americký dolár, ktorý robí z bitcoinu atraktívnejšiu alternatívu na udržanie hodnoty, najmä v očiach zahraničných investorov. Keď dolár stráca, globálne aktíva denominované v USD sa stávajú lacnejšie a prístupnejšie, čo zvyšuje dopyt po nich a bitcoin nie je výnimkou.

Bitcoin už nie je antikorelačné aktívum

Zatiaľ čo v minulosti sa bitcoin často označoval ako „digitálne zlato“ či nástroj diverzifikácie s nízkou koreláciou k tradičným trhom, dnes už platí skôr opak. BTC čoraz viac kopíruje vývoj akciových indexov a jeho pohyb je zosúladený s celkovým trhovým sentimentom, keď rastú technologické akcie, rastie aj bitcoin, a rovnako naopak.

Potvrdzuje to aj fakt, že popri bitcoine dosahujú historické maximá aj hlavné akciové indexy. Ide o prirodzený dôsledok prebiehajúcej inštitucionalizácie kryptomenového trhu a postupného zaradenia bitcoinu do rovnakých tokov kapitálu ako iné rizikové aktíva.

Nové plnohodnotné aktívum?

Historický rast, silné inštitucionálne pozície, regulačný pokrok v USA a rozmach ETF produktov robia z bitcoinu čoraz legitímnejšiu súčasť globálneho investičného sveta. Už to nie je len ultra špekulatívne aktívum pre nadšencov, ale etablovaný nástroj, ktorý si postupne hľadá miesto po boku akcií, dlhopisov či komodít. Ak bude dopyt zo strany veľkých investorov pokračovať a regulácie ostanú priaznivé, bitcoin môže v najbližších rokoch definitívne prekročiť hranicu medzi alternatívou a mainstreamom.

Ako sa darí ostatným kryptomenám?

Ďalšie veľké kryptomeny ako ethereum či solana síce rastú spolu s trhovým trendom, no k prekonaniu svojich historických maxím majú stále ďaleko. ethereum dosiahlo svoje historické maximum ešte v roku 2021 a aktuálne sa obchoduje približne 40 % pod touto úrovňou. Podobne je na tom aj solana či iné známe altcoiny. Tie síce sledujú rast bitcoinu, no zatiaľ bez výraznejšej dynamiky. Rovnako aj tzv. meme coiny majú v súčasnosti pokojnejšiu fázu. Nevidíme tam extrémne denné výkyvy ani prepisovanie rekordov, ktoré boli pre tento segment ešte nedávno typické.

