Poľská vláda zastropuje ceny elektriny

Foto: unsplash.com/Fre Sonneveld

Poľská vláda v utorok schválila návrh zákona o zastropovaní cien elektriny pre domácnosti na úrovni 500 poľských zlotých za jednu megawatthodinu (MWh). Opatrenie s účinnosťou od 1. januára do konca septembra budúceho roka bude stáť štátny rozpočet päť miliárd PLN, oznámilo poľské ministerstvo klímy. Informuje o tom agentúra PAP.

Ministerstvo klímy uviedlo, že bez štátnej pomoci by domácnosti museli platiť 623 PLN za jednu MWh elektriny. „Elektrina v poľských domácnostiach v roku 2025 nezdražie, ceny energií zmrazujeme na deväť mesiacov,“ povedal pred zasadnutím vlády poľský premiér Donald Tusk.

Do septembra budúceho roka by mali trhové ceny klesnúť, takže je možné, že ďalšie zmrazenie nebude potrebné, ak by však bolo potrebné, budeme o tom diskutovať, dodal Tusk.