Pohonné látky pred Vianocami mierne zdraželi

Foto: pixabay.com/David ROUMANET

Ceny pohonných látok pred Vianocami mierne stúpli, benzíny a nafta boli drahšie takmer o dva centy za liter. Benzín 98 a motorová nafta dosiahli najvyššie hodnoty za aktuálny mesiac, cena 95-oktánového benzínu dosiahla 16-mesačné maximum. Napriek tomu boli diesel a obľúbená 95-ka stále lacnejšie ako vlani. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Benzín 98 počas 51. týždňa mierne zdražel na 1,716 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu o 1,6 centa. Cena motorovej nafty bola na úrovni 1,477 eura, čo bol v medzitýždennom porovnaní nárast o 1,8 centa za liter. Benzín 95 mal priemernú hodnotu 1,524 eura za liter, jeho cena bola medzitýždenne vyššia o 1,9 centa.

Sledovaným plynom sa upravili ceny smerom nadol. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával lacnejšie, kilogram stál 1,666 eura, o 2,1 centa menej ako pred týždňom. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa mierne znížila na 0,746 eura za liter. Plyn CNG (stlačený zemný plyn) nepatrne klesol nauviedol aa hodnotu 1,551 eura za kilogram. Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa počas 51. týždňa takmer vyrovnali cenám spred roka. Motorová nafta bola lacnejšia o 2,9 % a natural 95 len o 0,3 %. Natural 98 sa predával medziročne drahšie o 0,6 %. Cena plynu LPG bola medziročne vyššia o 5,5 % a LNG o 0,2 %. Naopak, plyn CNG bol oproti minulému roku lacnejší o 6 %.

Ceny pohonných hmôt by v nasledujúcich týždňoch mali zostať stabilné, uviedol analytik

Ceny pohonných hmôt by v ďalších týždňoch mali zostať stabilné. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB. „Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Európe sa v posledných týždňoch pohybovali v miernom raste, najmä kvôli vyššiemu dopytu a nárastu marží pred prichádzajúcimi sviatkami. Na svetovom trhu však ceny ropy zostali relatívne stabilné, bez výrazných zmien nahor či nadol. To naznačuje stabilitu cien pohonných hmôt do ďalších týždňov, pričom krátkodobé výkyvy by nemali mať dlhodobý dopad.

Tento mierne rastový trend však môže byť zachovaný v prípade nárastu cien ropy na medzinárodných trhoch,“ spresnil. Pripomenul, že tento týždeň však došlo k miernemu rastu cien, a to vďaka pozitívnym správam z Číny. Tá oznámila svoje plány na fiškálnu expanziu v nasledujúcom roku, vrátane historicky najväčšej emisie štátnych dlhopisov v objeme troch biliónov jüanov (395 miliárd eur). „Tento krok, ktorý má podporiť spotrebu domácností a investície, prekonal očakávania investorov a obchodníkov, čo následne spôsobilo aj rast cien ropy. K vyšším očakávaniam obchodníkov ohľadom čínskeho dopytu prispela aj Svetová banka, ktorá zvýšila svoj výhľad rastu čínskej ekonomiky,“ dodal analytik XTB.