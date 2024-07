Dodávky ropy do Česka z ropovodu Družba sú stabilné

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Dodávky ropy do Česka cez ropovod Družba sú stabilné a pokračujú podľa štandardného plánu. Problémy, ktoré s dodávkami ropy cez Ukrajinu majú Maďarsko a Slovensko, sa tak Česka netýkajú. ČTK to v utorok oznámila tajomníčka štátneho prevádzkovateľa ropovodov Mero Barbora Putzová. Ropa tam tečie inou vetvou ropovodu, okrem toho do ČR ďalej prúdi aj ropa z talianskeho Terstu, dodala.

Slovensko a Maďarsko v uplynulých dňoch oznámili, že počas júla prestali dostávať ropu od ruskej spoločnosti Lukoil. Tranzit ruskej ropy na ich území pritom nebol stále obnovený. Ukrajina totiž v júni jednostranne rozhodla o zákaze tranzitu ropy od Lukoilu cez svoje územie, firmu si totiž pridala na svoj sankčný zoznam.

„Dodávky ropy do Českej republiky prostredníctvom ropovodu Družba sú stabilné a pokračujú podľa štandardného plánu. Spoločne s tým prebieha preprava ropy západnou cestou ropovodmi IKL a TAL z talianskeho Terstu. Zásobovanie oboch rafinérií na českom území funguje bez obmedzení,“ uviedla v utorok Putzová.

Zároveň ubezpečila, že v prípade akéhokoľvek výpadku v distribúcii ropy do Česka sú k dispozícii strategické núdzové zásoby ropy a ropných produktov, ktoré by mali vystačiť na 90 dní. Do tých ale nie je v súčasnosti potrebné zasahovať.

Maďarsko, Slovensko a Česko ako vnútrozemské štáty dostali zo sankcií na ruskú ropu výnimku

Rusko pokračuje v dodávkach zemného plynu a ropy do Maďarska a na Slovensko cez Ukrajinu napriek sankciám, ktoré voči Rusku za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu zaviedla Európska únia. Maďarsko, Slovensko a Česko ako vnútrozemské štáty dostali zo sankcií na ruskú ropu výnimku, aby mali čas zabezpečiť si dodávky inak.

Česko preto v súčasnosti pripravuje rozšírenie ropovodu TAL, cez ktorý do krajiny tečie plyn z talianskeho Terstu. Projekt približne za 1,6 miliardy korún (zhruba 63 miliónov eur) má od roku 2025 zabezpečiť zvýšenie kapacity pre Česko o štyri milióny ton ropy ročne, do krajiny tak bude možné ropovodom dodať až osem miliónov ton za rok. Projekt má ČR od polovice budúceho roka zbaviť závislosti od ruskej ropy.