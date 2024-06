Česko sa do roka zbaví závislosti od ruskej ropy

Na snímke predseda vlády Českej republiky Petr Fiala. Foto: TASR

Česko sa závislosti od ruskej ropy zbaví najneskôr do polovice budúceho roka. Termín záleží na dokončení rozšírenia Transalpínskeho ropovodu (TAL). Následne požiada o zrušenie výnimky na dovoz ruskej ropy. V utorok to oznámil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Predseda českej vlády uviedol, že v Rakúsku sa začali práce na rozšírení kapacity ropovodu TAL, kde pribudnú štyri nové čerpadlá. „Tým sa po 60 rokoch zbavíme závislosti od ruskej ropy, čím posilňujeme energetickú sebestačnosť a bezpečnosť Česka,“ zdôraznil Fiala.

Projekt TAL-PLUS bude podľa neho v praxi znamenať, že ČR bude môcť dopraviť o štyri miliardy ton ropy ročne viac západnou cestou. Tým bude ČR schopná úplne nahradiť ropu dopravovanú ropovodom Družba. „Technologicky by to malo byť hotové do konca tohto roka a úplné spustenie sa očakáva najneskôr v prvej polovici budúceho roka, teda do 12 mesiacov,“ avizoval český premiér.

Dodal, že keď to bude možné, požiada o zrušenie výnimky na dovoz ruskej ropy. ČR ešte čaká úprava ropnej infraštruktúry. Prechod na zásobovanie výhradne neruskou ropou je podľa Fialu technicky aj technologicky náročný. Zdôraznil, že krajina nebola na kritický vývoj pripravená, energeticky bola nezabezpečená, čo sa podľa neho naplno ukázalo po ruskom útoku na Ukrajinu.

Ropovod TAL má za sebou približne 50 rokov fungovania

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Mero ČR Jaroslava Pantůčka je projekt TAL-PLUS jedným z najzložitejších energetických projektov, ktoré sa v ČR v posledných rokoch realizovali. Pripomenul, že ropovod TAL má za sebou približne 50 rokov fungovania a ešte nikdy nebol v prevádzke v takej vysokej kapacite, na akú sa pripravuje teraz. „Pôjde na maximálne výkony, akých je schopný a na aké bol naprojektovaný,“ podotkol.

Dohodu o rozšírení Transalpínskeho ropovodu Česko uzavrelo vlani v máji. Ropovod TAL prepája prístav v talianskom meste Terst so stredoeurópskymi krajinami. Ropa ním prúdi cez Rakúsko do Ingolstadtu v Nemecku, odkiaľ do Česka pokračuje ropovodom IKL.