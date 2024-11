Ceny ropy v stredu ráno klesli o viac ako 2 percentá

Foto: pixabay.com/Terry McGraw

Ceny ropy v stredu klesli o viac ako 2 %, keď americký dolár posilnil v reakcii na prieskumy, ktoré naznačujú, že víťazom prezidentských volieb v USA by sa mohol stať republikán Donald Trump, hoci súboj zostáva stále tesný. Ceny tlačila nadol aj správa o väčšom než očakávanom náraste zásob ropy v USA. Informuje o tom správa z agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 73,84 USD (67,76 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,69 USD (2,24 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 70,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,53 USD alebo 2,13 %.

Trump má podľa najnovších odhadov televíznej stanice CNN v zbore voliteľov 246 hlasov, zatiaľ čo jeho demokratická súperka, viceprezidentka Kamala Harrisová, 182. Na víťazstvo je potrebných 270 hlasov v zbore voliteľov. Súboj však zostáva otvorený, pričom výsledky z viacerých kľúčových štátov budú pravdepodobne známe až o niekoľko hodín alebo dokonca dní.

„Prvé náznaky boli pre republikánov priaznivé a hoci je ešte skoro, výnosy z amerických dolárov aj americký dolár sa obchodujú vyššie,“ uviedol Tony Sycamore, analytik spoločnosti IG Markets. „To zasa vplýva na cenu ropy, ktorá mala v posledných seansách dobrú konjunktúru,“ dodal.

Silnejší dolár zdražuje ropu pre držiteľov iných mien, čo následne obmedzuje dopyt. Ceny ovplyvnila aj správa Amerického ropného inštitútu (API), ktorá ukázala, že zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 1. novembra vzrástli o 3,13 milióna barelov, zatiaľ čo analytici v prieskume agentúry Reuters predpokladali, že sa zvýšia len o 1,1 milióna barelov.