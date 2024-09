Ceny ropy sa prepadli najnižšie od vlaňajšieho mája

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/tekila918

Ceny ropy dnes klesajú a ropa Brent sa dostala najnižšie od mája 2023. Na trhu prevážili obavy o dopyt po správe, že v Spojených štátoch vzniklo v auguste menej pracovných miest, ako sa očakávalo. Pokles zaznamenali ceny aj za celý týždeň.

Okolo 17: 30 cena severomorskej ropy Brent strácala 1,5 percenta a predávala sa za 71,61 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI v rovnakom čase klesala rovnako o 1,5 percenta na 68,09 dolára za barel. Za celý týždeň oba kontrakty strácajú viac ako desať percent.

Americká ekonomika vytvorila v auguste 142.000 nových pracovných miest, menej ako sa čakalo. Miera nezamestnanosti sa v ôsmom mesiaci znížila na 4,2 percenta z júlových 4,3 percenta. Analytici dotazovaní agentúrou Reuters očakávali, že v júli vznikne zhruba 160.000 pracovných miest a miera nezamestnanosti zostane na júlovej úrovni. Pokles miery nezamestnanosti naznačil, že by centrálna banka USA (Fed) nemusela tento mesiac pristúpiť k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

„Obavy o čínsku a americkú ekonomiku, znižujúcu sa schopnosť skupiny výrobcov (OPEC +) ovplyvňovať trh s ropou a jej dostatočná voľná ťažobná kapacita naznačujú, že ďalšie oslabovanie je veľmi pravdepodobné a rastový potenciál je obmedzenejší ako pred mesiacom,“ uviedol analytik firmy PVM Tamás Varga.Obavy o americký a čínsky dopyt prevážili aj nad podporou vyplývajúcou z veľkého poklesu zásob v USA a štvrtkového rozhodnutia skupiny OPEC+ odložiť plánované zvýšenie ťažby.

Nórske ropné pole Valhall v Severnom mori. Foto: SITA/AP

Cenu ropy tlačia tento týždeň dole tiež signály, že líbyjské súperiace frakcie by mohli byť bližšie k dohode o ukončení sporu, ktorý zastavil vývoz ropy z krajiny.Bank of America dnes znížila svoj odhad ceny ropy Brent pre druhú polovicu tohto roka na 75 dolárov za barel z predchádzajúcich takmer 90 dolárov za barel. Odôvodnila to zvýšením globálnych zásob, slabším rastom dopytu a voľnou ťažobnou kapacitou skupiny OPEC+.