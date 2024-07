Ceny ropy sa po predchádzajúcom prepade vrátili k rastu

Ilustračné foto Foto: pexels.com/A P

Ceny ropy sa po prepade počas predchádzajúcich obchodovaní čiastočne zotavili. Podpísali sa pod to odhady poklesu ropných zásob v USA a lesné požiare v Kanade, ktoré zvýšili obavy z obmedzenia dodávok suroviny na trh. Informuje správa agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 10.32 h SELČ 81,54 USD za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 53 centov (0,65 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 77,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 53 centov alebo 0,59 %.

Za ostatné tri obchodovania klesla cena Brentu takmer o 5 %. Ešte výraznejší pokles zaznamenala cena WTI, ktorá klesla približne o 7 %. K zotaveniu cien v nemalej miere prispel odhad Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji zásob ropy v USA za týždeň do 19. júla. Podľa API klesli ropné zásoby v Spojených štátoch o 3,9 milióna barelov, zatiaľ čo analytici odhadovali pokles o 2,5 milióna barelov. Oficiálne údaje, ktoré zverejní americké ministerstvo energetiky, budú známe v stredu.

Ceny ropy okrem toho posúvajú nahor lesné požiare v Kanade. Ako uviedli analytici z ING, niektorí producenti už ťažbu obmedzili a hrozí, že v prípade ich rozšírenia bude ovplyvnená veľká časť dodávok.