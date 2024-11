Minister dopravy Ráž má veľké plány: Toto všetko chce dohodnúť s Číňanmi! (video)

Foto: Facebook/Ministerstvo dopravy SR

Minister dopravy Jozef Ráž je momentálne na služobnej ceste v Číne, kde spolu s premiérom rokuje o viacerých infraštruktúrnych projektoch. Ak sa dohodnú, Číňania by mohli investovať do slovenských diaľnic, tunelov či prístavov.

Minister dopravy vo svojej nedávnej časti relácie „Krížom-krážom s Jožom Rážom“ priblížil, o čom všetkom plánujú rokovať s Čínou. Čínska delegácia bola nedávno aj na Slovensku, aby si pozrela detaily jednotlivých projektov. Slovenské plány sú pomerne ambiciózne.

Čína je podľa ministra Ráža jedným z veľmi dôležitých obchodných partnerov Slovenskej republiky. Vzťahy s Čínou už majú dokonca svoje 75. výročie. „Vieme, že väčšina tovarov, ktoré dnes prúdia do Európy, majú svoj pôvod v Ázii, a to nielen tovarov konečnej spotreby, ale aj mnohé súčiastky práve na výrobu automobilov, teda automobilového priemyslu, ktorý je na Slovensku veľmi rozvinutý,“ prezradil Ráž v úvode, pričom zdôraznil, že tok tovarov z Číny je v súčasnosti veľmi podstatný.

Čína má pomôcť s budovaním infraštruktúry

Slovenská republika je na tom podľa jeho slov dlhodobo horšie v porovnaní so susednými krajinami, najmä čo sa týka infraštruktúry pre dopravu a túto časť medzinárodného obchodu. A práve s tým by mala pomôcť Čína, aj prostredníctvom G2G projektov (government to government). Nejde len o samotné vybudovanie, ale aj o prevádzku danej infraštruktúry. Treba však povedať, že cez takéto medzivládne dohody by sa tiež obišiel proces štandardného verejného obstarávania.

„Vo väzbe na Čínu je veľmi dôležité to, aby sme naše letisko, bratislavské alebo košické, alebo teda aj iné, mali dostatočne vybavené logisticky, aby cargo preprava tovaru, toho drobného tovaru, vedela fungovať, vedela tu byť následne uložená, zložená do colných skladov, preclená a následne doručená tomu spotrebiteľovi, ktorý si daný tovar objednal. Toto však predpokladá napríklad spoločné pracovisko pošty a finančnej správy na bratislavskom letisku, ktoré sme iniciovali a veľmi intenzívne na tom pracujeme,“ prezradil Ráž vo videu.

V prípade, že by takéto pracovisko existovalo, čo je úplným štandardom na letisku v Budapešti alebo v Prahe, tak by Slovensko mohlo prilákať investora z čínskej prepravnej doručovateľskej firmy, ktorá by si na letisku zriadila svoje centrum. Odtiaľ by sa následne tovary mohli distribuovať do celej Európskej únie.

Takéto centrum by podľa ministra nielen že pomohlo bratislavskému letisku, ale by prinieslo aj nemalé zdroje peňazí do vládnej kasy. Podľa ministra Ráža to bratislavské letisko zúfalo potrebuje, avšak takéto centrum by sa mohlo zriadiť na akomkoľvek inom letisku na Slovensku.

Čína tiež v súčasnosti hľadá nové prepravné koridory, ako by sa kontajnerový tovar mohol dostať do Európy. Slovensko má podľa ministra veľkú konkurenčnú výhodu v podobe bratislavského prístavu, ktorý by sa mal v blízkej budúcnosti majetkovo vysporiadať a zmodernizovať. Mohol by sa tak stať dôležitou bránou pre tovar z celej Ázie do Európy. O gigantickom projekte bratislavského prístavu sme písali aj v tomto našom článku.

O ktoré projekty sa Číňania ešte zaujímajú?

Minister dopravy Jozef Ráž následne prezradil aj to, o ktoré projekty sa Čína ďalej zaujíma. V prvom rade ide o diaľnicu R4, a konkrétne tunel Karpaty, ktorý je navrhnutý metódou TBM. Šéf rezortu dopravy sa netají tým, že spoluprácu s Číňanmi na tomto projekte dlhodobo presadzuje. Dokonca sa bol už v číne na technológiu razenia pozrieť. Písali sme o tom napríklad v tomto článku.

„Počas našej pracovnej cesty sme stihli opätovne navštíviť aj sídlo spoločnosti China Railway International Group. CRIG sa okrem iného špecializuje aj na TBM mechanizmy, ktoré by sme chceli použiť aj pri výstavbe niektorých našich tunelov. Zástupcom CRIG sme naše projekty nedávno predstavili aj osobne na Slovensku,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR na svojom Facebooku.

„Ak by sme sa dohodli s čínskou vládou, že nám takýto tunel vybuduje, tak to je schopná urobiť za úplne iné finančné prostriedky, než by to dokázala akákoľvek iná súkromná spoločnosť. Pretože ten mechanizmus si vyrobia sami, nemusia si ho kupovať,“ dodal Ráž.

Ako protihodnota pre čínsku stranu by mohlo byť napríklad to, že prejazd týmto tunelom by bol zvlášť spoplatnený, z čoho by mohla profitovať práve Čína. To zatiaľ ale nie je potvrdené, ide len o jeden z možných scenárov.

Zástupcom spoločnosti Norinco International zase slovenská delegácia odprezentovala plány s diaľnicami či bratislavským prístavom a rokovali aj o ich prípadnej investícii na Slovensku. Výsledky rokovaní zatiaľ nie sú známe, no určite vás o nich budeme aj naďalej informovať.

Treba však povedať, že nie všetci ministrovo nadšenie pre čínske technológie a investície zdieľajú. Predstavitelia opozície upozorňujú, že ázijská veľmoc si práve týmto spôsobom chce posilňovať svoj vplyv v regióne, čo môže byť v rozpore so slovenskými aj európskymi bezpečnostnými záujmami.