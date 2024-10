Obrovský projekt na Dunaji! Bude Bratislave závidieť aj Viedeň? Nový prístav má rozšíriť centrum mesta (foto+video)

Centrum hlavného mesta a aj prístav na Dunaji by sa mohli dočkať veľkého rozvoja. Ministerstvo dopravy zverejnilo smelé plány, ktorých súčasťou by malo byť aj rozšírenie centra Bratislavy a vybudovanie jedného z najmodernejších a najväčších prístavov na Dunaji.

V Bratislave by mal vzniknúť moderný intermodálny prístav na Dunaji. Celý projekt s odhadovanými investíciami v stovkách miliónov eur už získal aj osvedčenie o strategickej investícii zo strany štátu. Podľa vládou odsúhlaseného materiálu je plánovaný termín začiatku výstavby v marci 2025 a ukončenia celého projektu by sme sa mohli dočkať začiatkom roka 2030.

Samotný minister dopravy Jozef Ráž hovorí o veľkých plánoch na Dunaji. Ak sa podarí celý zámer zrealizovať, Bratislava by sa mohla dočkať jedného z najmodernejších a najväčších prístavov na Dunaji. V prospech jeho rozvoja podľa ministra hrá aj blízkosť letiska a priame napojenie na železničnú prepravu. Bratislava by tak v tejto oblasti nemala významnejšiu konkurenciu v celom regióne, keďže takýmto prístavom nedisponuje ani Viedeň.

Financovať komplexnú modernizáciu prístavu v Bratislave by mali pomôcť prostriedky z Nástroja na prepájanie Európy – doprava, známeho aj ako CEF. Prvým potrebným krokom k ďalšiemu rozvoju je podľa Jozefa Ráža majetkovo právne vysporiadanie areálu prístavu.

Pod súčasný zanedbaný stav prístavu sa podľa slov ministra dopravy podpísalo nie veľmi šťastné rozdelenie pozemkov a infraštruktúry v rámci privatizácie, keďže štát nemal potrebnú infraštruktúru vo vlastníctve a nemohol tak do nej investovať. Všetko by malo zmeniť ukončenie súčasnej nájomnej zmluvy k pozemkom v roku 2027, čo by malo otvoriť dvere pre rýchlu obnovu potrebnej infraštruktúry prístavu.

A ako presne by nový projekt zmenil tvár súčasnej Bratislavy? Podľa ministra dopravy by sa obyvatelia a aj návštevníci hlavného mesta mohli dočkať rozšírenia súčasného centra mesta o ďalšiu atraktívnu lokalitu v súčasnom prístave. Ten by sa mal presunúť na nové miesto a vytvoriť tak priestor pre rozvoj samotného centra mesta.

O budúcnosti bratislavského prístavu a celej vodnej dopravy na Slovensku hovorí minister dopravy v novom diely seriálu Krížom krážom s Jožom Rážom:

„Najprv sa vybuduje nový intermodálny prístav v lokalite Pálenisko, následne sa zmení územný plán v časti existujúceho prístavu, pričom od Eurovei bude pokračovať nové centrum, a na záver je naplánovaná nová lodenica,“ priblížil možný postup Jozef Ráž. Zároveň upozornil, že celý proces by sa zaobišiel bez prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Celý nový intermodálny prístav by totiž mohol byť financovaný zo spomínaného CEF-u, lodenica by mala byť samofinancovateľná a zmena územného plánu spolu s predajom súčasnej lokality prístavu by mala vykryť všetky náklady. Minister dopravy zároveň dodáva, že celý proces zmeny územného plánu hlavného mesta pre potrebné rozšírenie centra pôjde štandardným a transparentným spôsobom.

Rozvoj lodnej dopravy na Dunaji pritom okrem štátu láka aj súkromných investorov. Len nedávno napríklad predstavila svoj projekt spoločnosť Win-Port Invest. Ide o projekt trimodálneho prístavu Harbour Park vo Vlčom hrdle v bratislavskom Ružinove. Predstavuje kombináciu lodnej, železničnej a cestnej dopravy. Vizualizáciu si môžete pozrieť v našej galérii.

V najbližšom období by chcela spoločnosť ísť do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) i podať žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta. Celková investícia v prípade realizácie tohto projektu sa odhaduje na úrovni jednej miliardy eur. Viac si môžete o plánoch investora prečítať v našom predchádzajúcom článku.