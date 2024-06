Ďalšia z ratingových agentúr zhodnotila Slovensko: Poukázala na zraniteľné miesto!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok zverejnila svoje najnovšie hodnotenie. Slovenská republika si udržala nezmenený rating na úrovni A- so stabilným výhľadom.

Hodnotenie Slovenska je podľa Ministerstva financií SR podporené našim členstvom v Európskej únii a eurozóne, stabilnou a dôveryhodnou makroekonomickou politikou, ako aj konkurencieschopnosťou exportu a stabilnými priamymi zahraničnými investíciami.

Ratingová agentúra Fitch očakáva v roku 2024 rast HDP o 2,5 percenta, čo je výrazne viac ako 1,6 percenta v roku 2023. V roku 2025 by naša ekonomika mala dokonca rásť ešte výraznejšie, a to až 3-percentným tempom. „Tento vývoj by mal byť podporený ďalším rastom spotreby, vyšším čerpaním eurofondov a oživením externého dopytu,“ dodáva rezort financií.

Agentúra Fitch očakáva v roku 2024 priemernú infláciu na úrovni 3 percentá, a v roku 2025 môže vzrásť na 3,9 percenta v dôsledku očakávaného rastu regulovaných cien energií pre domácnosti.

Stabilný výhľad odzrkadľuje fiškálny deficit, zvýšený čistý zahraničný dlh, ale aj strednodobú zraniteľnosť vyplývajúcu z relatívne vysokej závislosti krajiny od sektora výroby automobilov.

Ako agentúra v správe uvádza, k zlepšeniu ratingu by mohla viesť konzistentná fiškálna konsolidácia a následný pokles dlhu verejnej správy.

Rating nám už potvrdila agentúra S&P

Prvé hodnotenie v tomto roku od jednej z veľkých ratingových agentúr dostalo Slovensko koncom apríla. Agentúra Standard & Poor’s nám vtedy ponechala rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Viac si o jej hodnotení môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.