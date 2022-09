Horúca jeseň: Fixácia, Euribor a hypotéky

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:36 -

Euribor je vo všeobecnosti cena, za ktorú si európske banky navzájom požičiavajú peniaze. Od 3. januára do 22. augusta 2022 sa denné údaje za jeden rok zmenili z -0,499 % na 1,344 %. Je zrejmé, že je to zlá správa pre rozpočty domácností, najmä ak sú zaťažené hypotékou s variabilnou úrokovou sadzbou. Pohyblivá úroková sadzba sa totiž môže kedykoľvek zmeniť a tým aj výška splátok.





Čo očakávať v krátkodobom horizonte?

Euribor vypočítava Európsky inštitút pre menové trhy (EMMI), pričom sa snaží vyhnúť možným manipuláciám. Údaje na jej výpočet poskytuje 18 európskych finančných subjektov, ktoré sa označujú ako panel bánk. Každý trhový deň EMMI zverejňuje Euribor pre rôzne splatnosti. Na získanie hypotéky Euribor berie index s 12-mesačnou splatnosťou a vypočíta sa priemer všetkých denných údajov za jeden mesiac.





Ak sa pozrieme na správanie sa Euriboru od roku 2011, vidíme, že osciluje okolo oficiálnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a že odkedy sa sadzba ECB v roku 2016 dostala do záporného pásma až do apríla tohto roku, zostalo pod ňou. Vzhľadom na to, že Euribor je referenčnou úrokovou sadzbou, za ktorú si banky navzájom požičiavajú peniaze, nárasty, ktoré sú zaznamenané od apríla, nie sú ničím iným ako ukážkou zvyšovania sadzieb, ktoré ECB začala uplatňovať v júli a od ktorých sa očakáva, že budú pokračovať aj ďalej.



V prípade, že sa očakávania naplnia, ECB na svojom septembrovom zasadnutí zvýši svoju oficiálnu sadzbu na 1 %. Euribor za august by bol o niečo vyšší, na úrovni 1,113 %. To môže mať dve možné interpretácie. Trh očakáva ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb vzhľadom na vysokú úroveň inflácie v eurozóne. Finančné inštitúcie predvídajú koniec blokovania voľnej likvidity v ECB a hľadajú alternatívy, ako sa financovať, v tomto prípade na medzibankovom trhu. Väčší dopyt na tomto trhu znamená, že logicky rastú úrokové sadzby potrebné na požičiavanie pri tomto type operácií.



V tomto scenári, tvárou v tvár predvídateľnému zvýšeniu sadzieb, by si človek, ktorý sa vyhýba riziku, a musel by si vybrať, zvolil hypotéku s pevnou úrokovou sadzbou. Rozhodnutie požičať si s fixnou či variabilnou úrokovou sadzbou nie je jednoduché ani okamžité. O to viac, ak vezmeme do úvahy, že lehota splatnosti hypotekárneho úveru zvyčajne presahuje 20 rokov. Nikto nemá krištáľovú guľu na to, aby určil, ako sa budú sadzby vyvíjať, a už vôbec nie v takom dlhodobom horizonte.



Užitočné môžu byť dve odporúčania odborníkov:

Na hypotéku nevenujte viac ako 30 % čistého príjmu rodiny.

Urobte si simulácie, ako by vyzerali splátky, keby došlo k zvýšeniu Euriboru, aby ste posúdili, aké zvýšenie sadzieb by mohol absorbovať rodinný rozpočet v prípade, že sa rozhodnete pre hypotéku s variabilnou úrokovou sadzbou.



Ak si napríklad predstavíme rodinu s mesačným čistým príjmom 3 000 eur a uplatníme 30 %, z jej rozpočtu by bolo na hypotéku k dispozícii 900 eur. Ak si plánujete požičať 150 000 eur na 20 rokov a alternatívy sú: Euribor + 0,5 % (variabilná sadzba) alebo pôžička s pevnou úrokovou sadzbou 2,25 %, v scenári s Euriborom 1 %, potom by ste zaplatili 723,82 eur mesačne pri variabilnom úvere a 776,71 pri fixnom úvere.







Pri zvýšení referenčnej úrokovej sadzby na 1,75 % by ste zaplatili rovnakú sumu v oboch variantoch. Ak by sa Euribor zvýšil na 3,5 %, dostali by ste sa do nebezpečnej zóny a poplatok by presiahol 900 eur mesačne (908,97 eura). Je zrejmé, že je na rodine, ktorá sa dostane do dlhov, aby predvídala, akú pravdepodobnosť priradí každému zo scenárov. Rozhodnutie by malo padnúť pre najlepšie riešenie na základe vlastnej averzie k riziku.