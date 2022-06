Kto sa stane prvým bilionárom na svete? 

Zdroj: Approve

Najbohatší človek na svete, Elon Musk, má v súčasnosti odhadované čisté imanie v hodnote 263 miliárd dolárov s priemerným ročným čistým rastom 129 %, čo môže potenciálne znamenať, že jeho čistý majetok môže dosiahnuť bilión dolárov už za dva roky vo veku 52 rokov.



Gautam Adani s rodinou vlastní obchod s komoditami Adani Group (jedna z najziskovejších spoločností v Indii). Adani by za Muskom zaostával o rok a status bilionára by dosiahol v roku 2025, vo veku 62 rokov pri súčasnom tempe rastu 121 %.



Vo veku iba 38 rokov je Zhang Yiming zakladateľom a predsedom spoločnosti Beijing ByteDance Technology Co, ktorá je považovaná za jeden z najhodnotnejších svetových start-upov. Zhang Yiming by sa mal stať najmladším bilionárom a to do roku 2026, keď bude mať iba 42 rokov, potenciálne dosiahne tento status s priemerným ročným rastom svojho majetku o 123 % .



Technologický sektor by mal produkovať najviac bilionárov, pričom v tomto sektore pracuje šesť z desiatich najpravdepodobnejších. Napríklad zakladateľ Amazonu, Jeff Bezos, je na šiestom mieste a potenciálne dosiahnuť status bilionára môže do roku 2030.



Bernard Arnault, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti s luxusným tovarom Moët Hennessy Louis Vuitton, je jediným bilionárom v prvej desiatke z módneho priemyslu, o ktorom sa predpokladá, že v roku 2029 dosiahne tento status.