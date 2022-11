Prečo nie sú bohatí ľudia šťastnejší?

Zdroj: oPeniazoch/awealthofcommonsense

William „Bud“ Post mal ťažký život. Jeho matka zomrela, keď bol malý, a jeho otec ho neskôr dal do sirotinca. Post bol väčšinu svojho života tulákom a robil drobné práce, aby sa udržal nad vodou. Keď si v roku 1988 kúpil žreb do lotérie, mal na svojom bankovom účte len 2,46 dolára. A hľa, bol to výherný tiket, Post razom zbohatol o 16,2 miliónov dolárov. To je množstvo peňazí, ktoré dokážu zmeniť život, ale nemalo to požadovaný účinok. Len o päť rokov neskôr Post vyhlásil: „Každý sníva o výhre peňazí, ale nikto si neuvedomuje nočné mory a problémy, ktoré s tým súvisia.“



Post prehnal peniaze investíciami do reštaurácie a vozového parku ojazdených áut. Kúpil si aj lietadlo, hoci s ním nevedel lietať. Objavili sa žaloby zo strany bývalých manželiek, jeho vlastný brat si dokonca najal nájomného vraha, aby ho zabil, len aby mohol zdediť výhru. Bol to neúspešný pokus. Post bol v priebehu niekoľkých mesiacov nútený vyhlásiť bankrot a prežil zo sociálnej podpory a potravinových lístkov. Zomrel na mizine v roku 2006.



Keď sa Posta po výhre pýtali, keď už prišiel o všetky peniaze z výhry, či to celé stálo za to, priznal: „Želal by som si, aby sa to nikdy nestalo. Bola to úplná nočná mora. Bol som oveľa šťastnejší, keď som bol na mizine.“



Štúdie ukazujú, že výhercovia v lotérii sú náchylnejší na užívanie drog a alkoholu, depresie, rozvody, samovraždy alebo odcudzenie sa od svojej rodiny. Hoci výhra v lotérii umožňuje výhercom zostať v anonymite, dnešný svet sociálnych médií to prakticky znemožňuje. Len čo začnete nosiť pekné šperky, kupovať si nový kúsky do šatníka alebo nebodaj drahé auto, určite si to všimnú. A každý, rodičia, súrodenci, priatelia, susedia, spolupracovníci, budú chcieť dostať niečo z výhry. Mnohí o to požiadajú argumentujúc tým, že keby vyhrali oni, podelili by sa s vami rovnako. Pocit viny a manipulácia sa spustí celkom rýchlo. Dá sa očakávať, že získate množstvo investičných ponúk: Otvorte si reštauráciu! Kúpte si autobazár! Dajte peniaze do ropného vrtu! Tieto žiadosti a požiadavky na peniaze sú začiatkom cesty do záhuby. V takomto prípade dokáže pomôcť finančný poradca. Ak niekto spomenie peniaze z výhry, stačí ak mu odpoviete „Zavolajte môjmu poradcovi“. Odkazovanie sa na poradcu vám pomôže zachovať vaše vzťahy. Ak chcete, aby vám výhra priniesla šťastie, o ktorom predpokladáte, že vám poskytne, prestaňte snívať a začnite premýšľať o realite spravovania majetku.



Dnes už nie je žiaden problém sledovať vyjadrenia miliardárov na sociálnych sieťach. Ako tam trávia čas tým, že sa medzi sebou osočujú, sťažujú sa na politiku alebo ponúkajú cynické pohľady na stav sveta. Poukazuje to na paralely s príbehom rýchlokvasného miliardára Posta. Bolo by nespravodlivé tvrdiť, všetci títo ľudia vyhadzujú svoje peniaze, ale zdá sa, že mnohí z technologickej elity, ktorí sú už zdanlivo „za vodou“, sú čoraz nešťastnejší alebo nespokojní. Mať toľko peňazí môže vyriešiť veľa problémov, ale vytvára to aj nový súbor komplikácií, najmä ak zbohatnete v mladom veku. Investičná ikona Warren Buffett sa stal miliardárom až vo veku 56 rokov. Mnoho dnešných technologických titánov zbohatne, keď majú 20.





Herec George Clooney v mnohých rozhovoroch spomínal, že sa považuje za šťastného, že sa stal slávnym, keď už bol trochu ostrieľanejší. „Mal som 34 rokov keď ma zasiahla sláva. Do vtedy som mal za sebou množstvo neúspechov. Pochopil som, aké šťastie je dosiahnuť úspech. Pretože to nie je len o vašej brilantnosti. Šťastie v tom zohráva veľkú úlohu. Myslím si, že dôvodom, prečo je veľa mladých ľudí nakoniec všetko pobabre je, že častokrát nemali ten luxus, aký som mal ja, na vytváranie dôležitých vzťahov, názorov a životných skúseností predtým, než dosiahli úspech. Sláva môže byť veľmi nebezpečná, pretože si ju môžete začať užívať. A to nie je to, čím sa živím. Tá dobrá časť je nakrúcanie filmov, tá nepríjemná časť je byť slávny, ak si nedáte pozor.“



Vieme o čom asi Clooney hovorí, poznáme príbehy detských hercov, ktorí zažili úspech, slávu a bohatstvo tak skoro na začiatku svojej kariéry, až sa im to nakoniec vymklo spod kontroly. Ak sa v mladosti dostanete do situácie, že zarobíte veľa peňazí, nemáte čas aklimatizovať sa na svoje novonadobudnuté bohatstvo. Väčšina ľudí trávi celý svoj život pomalým vytváraním majetku tým, že si metodicky šetria a časom zvyšujú svoju výplatu. To im dáva čas prispôsobiť sa, ale ľudia ktorí v krátkom čase prídu k veľkému množstvu peňazí, nemajú ten časový horizont, rovnaké obdobie na prispôsobenie sa. Takže aj keď môže byť zábavné snívať, nie každý dokáže narábať s rýchlymi peniazmi.



A aj keď sa stanete úspešnými nad rámec svojich najdivokejších snov, my ľudia máme tendenciu neustále posúvať horizonty. S týmito problémami sa nestretávajú len bohatí a slávni či výhercovia lotérie. Výskumník Michael Norton pred niekoľkými rokmi publikoval prácu, v ktorej sa pýtal 2 000 milionárov, nakoľko sú šťastní na stupnici od 1 do 10. Potom sa spýtal, koľko peňazí by potrebovali, aby sa toto číslo dostalo na 10.



Štúdia odhalila dve základné zistenia. Po prvé, iba pri vysokej úrovni bohatstva – presahujúcej 8 či 10 miliónov dolárov – sú bohatší milionári šťastnejší ako milionári s nižšou úrovňou bohatstva, hoci tieto rozdiely sú skromné. Po druhé, pri kontrole celkového bohatstva sú milionári, ktorí svoje bohatstvo zarobili, mierne šťastnejší ako tí, ktorí ho zdedili. Celkovo tieto výsledky naznačujú, že medzi milionármi sa bohatstvo môže pravdepodobne rovnať väčšiemu pocitu šťastia len pri veľmi vysokej úrovni bohatstva a vtedy, keď ho zarobili a nie zdedili. Norton zistil, že v skutočnosti nezáleží na tom, koľko títo ľudia mali, takmer každý respondent odhadol, že by potreboval dvakrát až trikrát toľko majetku aby sa cítil úplne šťastný. Samozrejme, všetci vieme, že akonáhle dosiahnu tú vyššiu úroveň, opäť sa posunú mantinely a oddiali vrchol šťastia.



Ale tie isté črty môžu tiež viesť ku kolapsu, ak vám chýba uvedomelosť a zrelosť na to, aby ste zvládli množstvo peňazí. Každý, kto by dostal na výber, by si vybral viac peňazí ako menej. To je jasné. Čo ale nie je až také samozrejmé, je, že aj keď vám viac peňazí môže v mnohých ohľadoch spríjemniť život, automaticky vás to neurobí o nič šťastnejším. Dalo by sa argumentovať tým, že v momente keď sa vám podarí prísť k obscénnemu množstvu bohatstva, môžete z toho byť skutočne nešťastní.