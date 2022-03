Sú sankcie voči Rusku účinné? 

Zdroj: Bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 0:51 -

Ruský prezident Vladimir Putin v televíznom prejave 16. marca uviedol, že západné mocnosti podrobili jeho krajinu „ekonomickej bleskovej vojne“ sankcií. Ale ruskí pozorovatelia, ktorí sa snažia získať informácie o rozsahu škôd, zatiaľ toho veľa reportovať nevedia.



Na začiatku pandémie sa mnohí analytici zamerali na nekonvenčné ukazovatele, ako sú čísla o mobilite a dopravných zápchach, ktoré poskytli spoločnosti ako Google a TomTom (holandský výrobca navigácie), aby zmerali ekonomický dopad pandémie Covid-19 v reálnom čase. Pre Rusko sa však tieto takzvané vysokofrekvenčné súbory údajov ukázali ako nič nehovoriace. „Nie je to ani tak o obmedzeniach pohybu,“ cituje Bloomberg Nataliu Gurušinovú, hlavnú ekonómku pre stratégiu fixných príjmov rozvíjajúcich sa trhov v Van Eck Associates. Skôr „ide o úpravu vzorcov výdavkov“, keď sa hodnota ruského rubľa prepadá (od januára stratil oproti americkému doláru takmer o 30 %), keď zahraničné reťazce vrátane Ikea, McDonald’s a Starbucks zatvárajú svoje prevádzky a tok dovážaného tovaru vyschne.



Zatiaľ to málo údajov, ktoré sú k dispozícii, naznačuje prudký nárast spotrebiteľských cien a prudký nárast výdavkov, keďže sa domácnosti pokúšajú vytvárať si zásoby dovážaného tovaru, ktorého môže byť čoskoro nedostatok.



Jedným z relevantných ukazovateľov sú týždenné čísla o spotrebiteľských transakciách od Sberbank, najväčšieho ruského veriteľa. Ukazujú, že výdavky sa v týždni do 12. marca zvýšili o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo bolo dvojnásobné tempo v porovnaní s týždňom pred inváziou. Nárast bol obzvlášť výrazný v niekoľkých kategóriách tovarov, ktoré sa pravdepodobne budú dovážať odinakiaľ, ako sú autodiely, spotrebná elektronika, nábytok a lieky.

„To, čo sme videli v Rusku počas predchádzajúcich kríz, ako vo februári 2020 a v novembri a decembri 2014, je, že výdavky domácností majú tendenciu pomerne prudko rásť, pretože domácnosti sa snažia prekonať veľký pokles meny,“ hovorí Liam Peach, ekonóm špecializujúci sa na rozvíjajúce sa trhy v Capital Economics v Londýne. Zdá sa, že sa to teraz opakuje, hovorí.



Ako vo väčšine miest na svete, mnohé ekonomické ukazovatele, sa zverejňujú s minimálne mesačným oneskorením. Toto oneskorenie znamená, že oficiálne štatistiky ako dovoz a vývoz za mesiac marec alebo hrubý domáci produkt za prvý štvrťrok budú k dispozícii až v polovici mája.



Aktuálny stav ruského HDP od Bloomberg Economics naznačuje, že k 10. marcu už ekonomika klesla o 2 %. Model sa spolieha na denné údaje o finančnom trhu, ako sú ceny ropy, výnosy podnikových dlhopisov, výmenný kurz a ceny akcií, aby sa priblížil údajom o ekonomickej aktivite v reálnom čase. Aj v tomto prípade ale dostupnosť údajov predstavuje problém, pretože ruský akciový trh je od uvalenia sankcií zatvorený.



Medzitým sa analytici opierajú o akékoľvek čísla, ktoré im prídu pod ruku, najmä ak hovoria o rýchlo sa meniacom vzťahu Ruska ku globálnej ekonomike. Ruský maloobchodný trh s nepotravinárskymi výrobkami sa vo veľkej miere spolieha na dovážaný tovar, ktorý v roku 2020 tvoril 75 % z celkového množstva, podľa novembrovej správy Vysokej školy ekonomickej v Moskve.



A čo sa týka exportu, ruská ropa a zemný plyn, na ktoré sa väčšinou sankcie nezamerali, sú teraz pre ekonomiku krajiny dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Hľadanie spôsobov, ako pozorne sledovať fyzický pohyb tovaru, sa stalo rozhodujúcim pre pochopenie toho, čo sa v Rusku deje.

„Používajú sa satelitné dáta zo sledovania pohybu zásielok,“ hovorí Gurušinová. „Ak hľadáte údaje v reálnom čase, pravdepodobne by to bol celkom dobrý indikátor ponukových šokov zasahujúcich ekonomiku."



Medzi najnáročnejšie úlohy patrí určenie vplyvu sankcií na trh práce. Niektoré spoločnosti uviedli, že zastavujú výrobu v Rusku a poslali zamestnancov domov, zatiaľ však budú naďalej vyplácať mzdy. „Počas nedávnych kríz, počas súčasnej pandémie a pred Covidom, v rokoch 2015 až 2016, prevaha štátnych podnikov tlmila prudký nárast nezamestnanosti,“ hovorí Scott Johnson, ktorý zastrešuje Rusko pre Bloomberg Economics. „Ruské spoločnosti majú tendenciu udržiavať si počet zamestnancov, či už dobrovoľne, alebo pod politickým tlakom. Vidíme väčší dopad na odpracované hodiny a nevhodne môžu údaje o hodinách vychádzať mesiace po hlavných údajoch o zamestnanosti. Toto prispôsobenie sa nemusíme úplne pochopiť, kým to najhoršie nebude dávno za nami.“



Jedna oficiálna štatistika je aktuálnejšia: index spotrebiteľských cien. Ruský štátny štatistický úrad zverejňuje týždenné údaje CPI, prvé údaje po sankciách pokrývajúce týždeň do 4. marca ukázali nárast o 2,2 %, čo predstavuje najväčší týždenný skok v cenách zaznamenaný v údajoch od roku 2008. Údaje z druhého týždňa, do 11. marca, naznačovali ďalší rast cien o 2,1 %, čím sa celková inflácia po invázii zvýšila na 4,4 %.

Ďalším relevantným údajom je denná likvidita bankového systému zverejnená ruskou centrálnou bankou. Za jediný deň, keď sa invázia začala, vykázala výbery vo výške 14 miliárd dolárov, po ktorých nasledovali pokračujúce odlevy v nasledujúcich dňoch. Ale za posledný týždeň sa hotovostné zostatky opäť začali zvyšovať. To „poukazuje na určité uvoľnenie v súvislosti s počiatočným šokom pre finančný systém,“ uviedol Ivan Čakarov, ekonóm Citi, v správe z 15. marca.



Peach verí, že HDP v dôsledku sankcií pravdepodobne klesne o 12 % a očakáva, že inflácia do polovice roka vzrastie na približne 20 %. „Pokles rubľa bol veľmi prudký a zdá sa, že sa to veľmi rýchlo premietlo aj do inflácie. Pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch to bude mať jasný vplyv na dôveru spotrebiteľov a výdavky domácností v dôsledku nedostatku tovaru a rastu cien."



Mnohí pozorovatelia Ruska sa teraz zameriavajú na snahu pochopiť, ako sa ekonomika prispôsobí z dlhodobého hľadiska, hovorí Madina Khrustaleva, analytička z TS Lombard v Londýne. Myšlienka, že bezprostrednejší chaos vytvorený sankciami materiálne oslabí Putinovu moc, je podľa nej nesprávna, pretože ich bremeno dopadne na relatívne úzku časť populácie s vyššími príjmami, ktorá si užíva dovážaný tovar. „Ak to niekto očakáva, že keď ľudia teraz zistia, že si už nemôžu kúpiť auto veľmi lacno, a preto vyjdú do ulíc, tak sa mýli. Musíte pochopiť celkovú štruktúru spotreby v Rusku. Nebude hroziť hlad, ktorý tu bol napríklad pri rozpade Sovietskeho zväzu, pretože Rusko je viac-menej nezávislé, pokiaľ ide o dodávky potravín," uzavrela analytička.