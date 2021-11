Bývanie dražie v hlavnom meste, ale aj v iných

dnes 11:01 -

Bratislavské byty z druhej ruky opäť zdraželi, hore išli aj ceny za nájom. Dostupnosť bývania sa tak v hlavnom meste zhoršuje, je však stále silná. Skonštatovali to analytici zo spoločnosti Bencont Investments. Realitná únia (RÚ) SR zase vo svojom barometri poukazuje na zdražovanie bývania aj v iných slovenských mestách. Napríklad v Banskej Bystrici za posledné tri roky narástli ceny starších trojizbových bytov o 72 %.

Priemerná cena bytov ponúkaných na bratislavskom sekundárnom realitnom trhu vzrástla podľa analytikov ku koncu 3. kvartálu tohto roka na aktuálnych 3192 eur za štvorcový meter (m2). V medziročnom porovnaní je to o 15,3 % viac, za čím však podľa analytikov Bencont Investments stojí najmä prudký nárast cien z prvého polroka. Ide pritom o rekordný medziročný nárast od obdobia spred krízy v rokoch 2008 – 2009.

"Dostupnosť bývania sa v roku 2021 v Bratislave dôsledkom prudkého nárastu cien zhoršila, no vďaka nízkym úrokovým sadzbám a rastúcim mzdám stále ostáva silná," skonštatovali odborníci. Oproti 2. kvartálu ide len o mierny rast cien, a to o 0,5 %. Analytici to považujú za možný znak spomaľovania tempa rastu cien bytov, avšak dôvodom môže byť aj dovolenková sezóna, počas ktorej aktivita na realitnom trhu spravidla utícha.

Tradične sú v hlavnom meste najdrahšie byty v okrese Bratislava 1, kde sa priemerná cena nachádzala tesne pod 4000 eurami za m2. Ponuku tu zároveň tvoria podstatne väčšie byty, než vo zvyšných okresoch metropoly Slovenska. Priemerná cena bytov tu tak dosahovala 309.000 eur. Okresy Bratislava 2, Bratislava 4 a Bratislava 5 ponúkali byty s priemernou jednotkovou cenou 2900 až 3100 eur za m2. V absolútnych cenách sa tu byty pohybovali v priemere medzi 180.000 a 190.000 eurami. Byty v okrese Bratislava 3 sa dostali na cenovú úroveň 3317 eur za m2, pričom absolútna cena za priemerný byt tu dosahovala 216.000 eur.

Nájomné síce v predposlednom kvartáli ostalo na úrovni toho predošlého, medziročne však vzrástlo o 10,75 %. Priemerné mesačné nájomné jednoizbového bytu vrátane energií bolo v 3. kvartáli na úrovni 484 eur. Pri dvojizbovom byte sa pohybovalo okolo 637 eur a pri trojizbovom zhruba 823 eur. Najväčšia ponuka bytov na prenájom bola v okrese Bratislava 1.

"Pre Bratislavu je obmedzujúcim faktorom, viac ako cena, nízka ponuka bytov, ktorá bude ďalej tlačiť na cenový rast a vytláčať potenciálnych obyvateľov mesta do okolitých obcí," upozornil hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik a dodal, že celkovo za tento rok predpokladá zvýšenie cien nehnuteľností na úrovni okolo 15 %. V ďalších rokoch už pre zhoršenie dostupnosti bývania očakáva postupné spomalenie tempa na úroveň piatich až desiatich percent.

Zdražovaniu bývania však nečelí len hlavné mesto, i keď platí, že tu sú byty najdrahšie. Realitný barometer RÚ SR, ktorý skúma vývoj cien starších trojizbových bytov v 30 slovenských mestách s viac než 20.000 obyvateľmi ukázal, že napríklad v Banskej Bystrici vzrástli ceny bytov za posledné tri roky o 72 %. "Dnes sa predávajú za 147.000 eur, čiže približne za bratislavské ceny spred troch rokov," porovnal hlavný analytik únie Vladimír Kubrický.

Medzi najdrahšie mestá, čo sa týka ceny starších trojizbových bytov, patrí aj metropola východu Košice. V prvej desiatke sa ocitli tiež menšie mestá ako Pezinok, Piešťany či Senec, kde sú byty drahšie ako v niektorých krajských mestách.

Naopak, najlacnejším slovenským mestom v tomto kontexte je Martin, s cenou staršieho trojizbového bytu okolo 100.000 eur. Spomedzi krajských miest je najmenej finančne náročná Nitra, za trojizbový byt z druhej ruky tu záujemcovia zaplatia okolo 110.000 eur.

"Napriek pandémii ceny v sledovaných 30 mestách vzrástli medziročne ku koncu septembra v priemere až o 13 %. Najviac, až o 23 %, sa zvýšili v Trenčíne, o 21 % v Banskej Bystrici a o 20 % v Košiciach, Nových Zámkoch, Zvolene a Dunajskej Strede," uzavrela únia.