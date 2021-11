P. Linhart: Určité potraviny budú lacnejšie!

dnes 10:01 -

Na stole je môj návrh úpravy DPH pre určitý druh potravín. Momentálne po dohode s ministrom financií prebieha na ministerstve financií analýza dopadov pre štátny rozpočet. Zníženiu DPH by sa mohli od nového roku potešiť potraviny s označením bio a možno aj zdravé potraviny, ktoré obdržia v základnom potravinovom semafore zelenú, a to hlavne potraviny so zníženým obsahom cukru a umelých syntetických sladidiel.

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje takzvaný "zákon o DPH" (§ 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

Základná sadzba dane je vo výške 20 %, avšak máme tu aj zníženú sadzbu dane vo výške 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb. Túto zníženú sadzbu by som rád uplatnil aj na všetky potraviny, a to domáce, či z dovozu, s certifikovaným označením BIO. Neskôr, po zavedení potravinového semaforu, by sa k tejto zníženej sadzbe mohli pridať aj potraviny s pridaným vitamínom D, ako aj potraviny so zníženým obsahom cukru, no bez náhrady v podobe umelých syntetických sladidiel.

Zákazník by si pri nákupe nemal vyberať "zdravie podľa ceny". Zdravšie potraviny, ako aj Bio potraviny, by mali byť predávané s minimálnym cenovým rozdielom. A toto je úlohou štátu.

Napokon, pokiaľ budeme mať zdravšie obyvateľstvo, minieme menej peňazí aj na zdravotníctvo. Všetko na seba nadväzuje. Verím, že môj návrh prevedieme aj do praxe. Dnes sa týmto návrhom bude zaoberať aj koaličná rada a predložiť by sa tak mohol na Novembrovú schôdzu.

