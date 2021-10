Nákup darčekov pod stromček: Prečo mi zásielka ešte neprišla? 

Zdroj: the conversation

S pandémiu žijeme už vyše roka a trhliny v globálnom logistickom systéme, ktoré nie sú vyriešené, sa ďalej znásobujú. Elektronický obchod je na vzostupe, ale napriek presmerovaniu dodávok a zamestnancom pracujúcim na zmeny, meškania zásielok sa stáva novou normou.

Čo sa to vlastne deje a stihnú mi prísť všetky nákupy Vianoce?



Výrobné problémy

Množstvo tovaru, ktorý dnes nakupujeme, sa vyrába v zahraničí. Dostáva sa k nám po dlhej medzinárodnej trase, ktorú COVID-19 ešte viac skomplikoval. Prvá trhlina v systéme je na úrovni výroby. Výrobcovia nemôžu v tejto chvíli vždy zaručiť objemy. Kritickí dodávatelia pozastavili operácie z dôvodu zablokovania. Niektoré fabriky sú bez energie, továrne v Číne musia kvôli nedostatku energie každý týždeň na niekoľko hodín zastaviť výrobu. Niektorým došla hotovosť, pričom mnohé komodity medziročne zdraželi na dvojnásobok.

Problémy v doprave

Doprava nie je ani zďaleka samozrejmosťou. Prepravné kontajnerové lode čakajú na zakotvenie dva týždne alebo dlhšie a náklady na prepravu sú štyrikrát vyššie ako v roku 2020. Zatiaľ čo sa medzinárodný obchod po počiatočných otrasoch spôsobených ochorením COVID-19 rýchlo zotavil, zmena polohy kontajnerov a lodí si vyžaduje čas. Pritom ich nie je dostatok. Keďže posádky nie sú schopné dostať sa na pevninu vo viacerých krajinách, všetko trvá dlhšie. Zablokovanie Suezského prieplavu, či odstavenie prístavného terminálu kvôli koronavírusu, je ukážkou nevyspytateľnosti. Zdá sa, ako by sa stále objavovala ďalšia a ďalšia prekážka na zozname dopravných komplikácií.







Skladovacie problémy

COVID-19 výrazne zasiahol aj skladovacie služby. Musia sa prispôsobiť práci od veľkých obchodov v kamenných predajniach až po odosielanie balíkov jednotlivým spotrebiteľom z on-line kanála. Je to nové zmýšľanie. Všetko sa zmenilo, je ovplyvnený tok, procesy musia byť prepracované a zložitosť sa zvyšuje. Na skladové a distribučné centrá sa vzťahujú ďalšie povinnosti. Ak sa COVID-19 dostane do priestorov, hĺbkové čistenie znamená na hodiny zatvoriť. Chorí zamestnanci a blízke kontakty idú do karantény, pričom z operácie odstránia celé smeny. Pravidlá povinného očkovania sa neustále aktualizujú.



Posledná míľa je utrpenie

Doručovacie služby predstavujú zásadnú „poslednú míľu“, aby sa produkt dostal ku kupujúcemu. Od vypuknutia pandémie je však vodičov nákladných automobilov nedostatok a musia bojovať s novými limitami v dodávkach, testami na COVID-19 každých pár dní, pohybovými obmedzeniami, dlhými hodinami v práci a prudkým rastom ceny palív.



Ak teda váš balíček mešká alebo už nemôžete nájsť ten-ktorý produkt, neobviňujte z toho svojho obľúbeného predajcu, či poštové služby. Oneskorenie môžu spôsobiť problémy oveľa hlbšie v dodávateľskom reťazci. Tieto problémy sú dnes všade, súčasne a zostanú prítomné dlhšie, ako sa očakávalo.



Čo to znamená pre Vianoce?

Medzinárodná doprava bola za posledných niekoľko mesiacov viackrát obmedzená. Ak nemôžete okamžite nájsť presne to, čo chcete, buďte trpezliví alebo to skúste s inou značkou. Pokiaľ ide o Vianoce, nečakajte, že nakúpite on-line začiatkom decembra a zásielka vám bude doručená do Štedrého večera. Rovnako nečakajte, že všetky vaše obľúbené potraviny budú k dispozícii, buďte pripravení, že navštívite supermarket príliš neskoro, môže sa stať že už nekúpite. Obmedzenia postihujú každý segment. A už vôbec by ste nemali očakávať, že za svoj nákup zaplatíte rovnako ako minulý rok. Dlhšie dodacie lehoty, slabšie zásoby a vyššie ceny pohonných hmôt zvyšujú náklady dodávateľského reťazca. Ceny v britských supermarketov sa majú zvýšiť o 5 % a u nás sa to tiež nebude veľmi líšiť.







Úľava príde do globálnej logistiky po Vianociach, ale veci by sa mali vrátiť do pôvodného stavu až do roku 2024. Očkovanie väčšiny sveta, vyriešenie nedostatku energie, vyváženie medzinárodných trás a prispôsobenie sa explózii elektronického obchodu bude chvíľu trvať. Nový normál je na ceste. Len ho nečakajte na Vianoce.