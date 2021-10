Prieskum CBRE: Každý deň chodí do práce len 26 % Slovákov

Zdroj: CNBC

Korona zmenila našu prácu. Cítime, že máme zodpovednejší prístup k svojim pracovným úlohám a nad svojou prácou máme väčšiu kontrolu.

Realitno-poradenská spoločnosť CBRE po viac ako roku pandémie opätovne zrealizovala rozsiahly prieskum s názvom „Working from Home“. Zúčastnilo sa ho 1 703 zamestnancov z rôznych odvetví v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, a to vrátane Slovenska. Cieľom bolo získať aktuálne dáta o tom, ako sa zmenil štýl našej práce po roku pandémie, a aké sú očakávania zamestnancov do budúcna. Čo výsledky prieskumu ukázali?



V porovnaní so zisteniami tohto prieskumu z roku 2020 sa ukázalo, že mnoho zamestnancov si prácu z domu aj naďalej pochvaľuje. Ukázalo sa však aj to, že oproti minulému roku im viac chýbajú už aj kancelárie. V rámci Európy sa tento rok do kancelárií vôbec nevrátilo až 41 % zamestnancov, pričom 5 dní do týždňa chodí do svojej kancelárie iba 18 % respondentov. Na Slovensku je situácia trochu iná: do kancelárie by sa nevrátilo 32 % zamestnancov a naopak, každý deň do nich chodí až 26 % respondentov. Budúcnosť práce je tak podľa CBRE odborníkov jasná. Kancelárie budú aj naďalej plniť veľmi dôležitú úlohu v rámci stretávania sa s kolegami, vzájomnej interakcie a inšpirácie, zdieľania informácií, tímových porád či brainstormingov. Pracovať však budeme môcť čoraz častejšie aj z domu. Prím tak bude hrať flexibilita a prechod k hybridným formám práce.



„Pandémia koronavírusu nám ukázala, že hybridná forma práca je uplatniteľná prakticky vo všetkých typoch spoločností. Pred krízou si mnohí mysleli, že práca z domu v ich prípade nebude fungovať. Avšak tí, ktorí mali potrebné technické vybavenie vedeli nabehnúť na prácu z domu viac-menej ihneď. Tejto situácii sa nakoniec museli prispôsobiť aj firmy, ktoré práci na diaľku neverili a priznali, že flexibilná práca môže bez výraznejších problémov fungovať,“ hovorí Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.