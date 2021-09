Čínu ohrozuje bankrot developera. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Finančná stabilita v nebezpečenstve

Pre porovnanie, investičná banka Lehman Brothers, ktorej krach v roku 2008 odštartoval globálnu finančnú krízu, mala dlh v objeme 600 mld. USD. To znamená, že Čína čelí polovičnému problému ako USA v roku 2008. Firma má problém s vyplácaním dlhopisov svojim investorov a mieri do bankrotu. Jej akcie od začiatku roka poklesli o 80 % a dlhopisy sa aktuálne obchodujú s viac ako 70-percentným diskontom. Prečo by mal čínsky developer zaujímať svetové finančné trhy? Práve pre svoju veľkosť. Pretože viac ako 170 mld. mu požičali čínske banky a zvyšných viac ako 120 mld. ostatné svetové finančné inštitúcie. Ak by Evergrande neustál svoje záväzky a nesplatil dlhopisy, problém by sa prelial na stranu spomínaných bánk a finančných inštitúcií, čo by mohlo vyvolať reťazovú reakciu vo finančnom sektore podobnú tej z roku 2008. Analytici sa zatiaľ zhodujú, že Evergrande patrí do skupiny firiem „Too Big Too Fail“ – príliš veľké na to, aby ich štát nechal zbankrotovať. Investori vo svete sa tak spoliehajú na pomoc čínskej vlády, ktorá nenechá Evergrande skrachovať práve pre jej systémovú dôležitosť. Ak však vláda nezasiahne, firma má len málo možností na záchranu a straty v systéme sa budú počítať v desiatkach a možno aj v stovkách miliárd dolárov.





Vysoká inflácia neklesá

V stredu sa uskutočnilo zasadnutie Fedu, ktoré odhalilo nové projekcie ekonomického rastu a inflácie. Pre rok 2021 sa ekonomický rast znížil z 6,8 % na 5,8 %. Nezamestnanosť ostáva bez zmeny a inflačné očakávania sa posunuli z 3,1 % na 4,0 % pre rok 2021. Komentár guvernéra Powella naznačil, že nárast pracovných miest bol v lete silný, ale v auguste sa výrazne spomalil. Inflácia je vysoká a pravdepodobne vysokou zostane aj niekoľko mesiacov pred znižovaním stimulov. Úzke miesta v dodávkach boli väčšie a trvali dlhšie, ako sa očakávalo. Inflácia by sa mala vrátiť späť k dvojpercentnému cieľu. Postupný proces znižovania stimulov, ktorý by sa mohol skončiť približne v polovici budúceho roka, bude pravdepodobne vhodný. Na trhu práce je stále veľký priestor na zlepšenie. Ak sa ekonomika bude vyvíjať v súlade s očakávaniami, Fed sa môže priblížiť k znižovaniu stimulov v novembri alebo v decembri. Deväť členov Fedu si myslí, že by bolo možné zvyšovať sadzby už v budúcom roku a zvyšných deväť sa prikláňa až k začiatku roka 2023.





Chudobný týždeň pred nami

Po týždni nabitom udalosťami na finančných trhoch nás čaká pomerne chudobný týždeň na ekonomické dáta. Z USA uvidíme iba objednávky tovarov dlhodobej spotreby a výsledky HDP za druhý kvartál. Ide už o druhý odhad, ktorý nebude mať na trhy zásadný vplyv. Z eurozóny stojí za zmienku septembrová inflácia, ktorá by mala dosiahnuť 3,3 %.