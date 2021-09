Reformou sa rozšíria možnosti sporenia v 3. pilieri (2)

dnes 12:16 -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v pondelok predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) reformu 3. penzijného piliera. Mohli by sa tak rozšíriť možnosti sporenia v 3. pilieri, čo by prinieslo výhody pre ľudí i zamestnávateľov. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.

Krajniak chce vylepšením 3. piliera zaviesť napríklad osobný dôchodkový produkt, po novom by do 3. piliera okrem zamestnávateľa a zamestnanca prispieval aj štát. Legislatívou chce ministerstvo aj rozšíriť zoznam subjektov, ktoré by takýto produkt mohli poskytovať.

"Na rozdiel od doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré fungovali doteraz, chceme rozšíriť možnosti, aby takýto produkt poskytovali aj dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, banky a poisťovne," vymenoval minister. Inštitúcie však musia spĺňať prísne podmienky, musia mať licenciu.

Rezort práce od reformy 3. piliera očakáva napríklad to, že zamestnávatelia a ľudia budú mať viacero možností, kde si môžu sporiť. "Sľubujeme si od toho, že výnosy budú v porovnaní so súčasnosťou vyššie," povedal Krajniak.

Pri analýzach porovnával rezort práce stav na Slovensku s Českom. "Ako vidíme, 32 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku je zapojené v 3. pilieri, kým v Česku je to až 85 %," porovnal minister. Na Slovensku v priemere zamestnanec prispieva do 3. piliera asi 20 eurami a zamestnávateľ 31 eurami, v Česku si zamestnanec sporí v tomto pilieri 30 eurami a zamestnávatelia im prispievajú v priemere 40 eurami. Naakumulovaných úspor je v 3. pilieri na Slovensku tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) a v Česku deväť percent.

Štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič poznamenal, že v rámci vylepšenia 3. piliera rezort navrhuje zavedenie dôchodkovej prémie, pri ktorej sa inšpirovali praxou v susednej Českej republike. Ažaltovič vyčíslil, že pri príspevku sporiteľa na úrovni od 15 eur mesačne, by mohol sporiteľ ročne dostať prémiu vo výške 60 eur. Pri sporení 20 eur mesačne by prémia bola 80 eur a pri 25 eurách za mesiac by sporiteľ dostal prémiu 100 eur ročne. Pri tom všetkom by sa mala zachovať daňová úľava z príspevkov zamestnancov do výšky 180 eur. Medzi zmenami sa nachádza napríklad aj návrh, aby sa z príspevku zamestnávateľa do 3. piliera neplatili zdravotné odvody.

Generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR Jana Polakovičová Kolesárová vysvetlila, že osobný dôchodkový produkt bude mať sporiacu a výplatnú fázu. Čo sa týka vyplácania, nasporená suma sa bude dať vybrať po dovŕšení dôchodkového veku, teda keď je človeku priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok Sociálnou poisťovňou. Vyberať nasporené peniaze bude možné cez doživotný dôchodok alebo cez programový výber.