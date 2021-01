8 otázok pre rok 2021

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: SITA/AP

dnes 0:16 -

1. Dokážu technologické akcie udržať doterajší trend rastu?

Nárast cien technologických akcií od roku 2010 je nereálny. Zatiaľ čo širší index S&P 500 získal zhruba 315 %, 100 najlepších technologických akcií si pripísalo viac ako 660 %! Nasdaq 100 prekonal za ostatných 11 rokov index S&P 10 v priemere okolo 7 % ročne a rok 2020 predstavoval najširšiu priepasť v uvedenom časovom rámci. Za zmienku určite stojí, že od roku 2000 do roku 2009 bol index Nasdaq 100 o 48 % nižšie (v porovnaní so stratou okolo 10 % v prípade indexu S&P 500) po tom, čo spľasla bublina dot-com. Od roku 2000 do súčasnosti sú čísla oveľa bližšie k sebe než boli za posledných desať rokov. Pokúšať sa predpovedať, kedy cykly začínajú alebo kedy skončia, je v podstate nemožné, takže by sa o to ani nemal nikto pokúšať. Ale to, čoho sme svedkami už nejaký čas, nemôže trvať dlho.





2. Kedy sa veci vrátia opäť do „normálu“?

Pomaly si zvykáme na pandemický život, ale nemôžeme sa dočkať návratu do normálu. Koncerty, divadlá, posilňovne, bary, reštaurácie aj cestovanie nám chýbajú. S nasadením očkovania sa spájajú veľké očakávania. K odhadom, o ktorých odborníci hovoria, môžeme pokojne pripočítať minimálne jeden mesiac, pretože s programom takéhoto rozsahu zatiaľ skúsenosť nikto nemá. Zostáva dúfať, že do leta bude väčšina ľudí zaočkovaná a postupne sa bude prechádzať na bežné činnosti, ako sme boli zvyknutí.



3. Dočkáme sa ekonomického rozmachu?

Je ťažké hovoriť o ekonomickom rozmachu, keď lockdown likviduje podnikanie a rastie armáda nezamestnaných, nehovoriac o nedostatku potravinových bánk. Odborníci hovoria o raste Číny na úrovni dvoch percent HDP. Je to minimálny rast, ale je to rast. Podarilo sa to vďaka rýchlemu a účinnému zásahu na politickej úrovni. Ostatné krajiny postihnuté pandémiou, s výnimkou napríklad Fínska, budú mať čo robiť, aby ich ekonomika nestagnovala. Ale ak prejde ďalší balík fiškálnych stimulov, ak sa postupne zaočkuje maximálna možná miera obyvateľstva, existuje celkom reálna možnosť rozmachu ekonomiky do konca roku 2021, či začiatkom roka 2022.

Miera osobných úspor je oveľa vyššia, ako bola pred pandémiou. Kríza nás naučila menej míňať, čisté imanie každého, kto vlastní nehnuteľnosť, či nástroje na akciovom trhu, je na historicky najvyšších úrovniach. Ľudia si opravili svoje osobné súvahy a splatili dlh. Náklady na pôžičky sú extrémne nízke, čo umožňuje refinancovať hypotéky. Ceny nehnuteľností naďalej rástli tempom, ktoré v kríze nikto nepredpokladal v čase, keď to celé začalo. Keď sa veci vrátia do normálu, mohli by sme zaznamenať obrovský nárast dopytu, keď ľudia začnú míňali v oblastiach, v ktorých svoje výdavky kvôli Covidu obmedzili. Väčšina z nás je už unavená z krokov v boji proti pandémii a majú toho dosť, čo prežili za uplynulý rok. Ale základným očakávaním do budúcnosti môže byť oveľa silnejšie ekonomické prostredie, ako väčšina ľudí momentálne očakáva.

4. Mali by ste si rezervovať dovolenku už teraz?

Jednou z oblastí, na ktoré bude mať vakcinácia najväčší dopad, je cestovanie a voľný čas. Načasovanie bude v tomto ohľade veľmi zložité, ale dá sa očakávať, že sa ceny nakoniec markantnejšie zvýšia akonáhle si ľudia uvedomia, že sa možnosti opäť otvoria. Bodaj by bola jednou z najlepších investícií rezervácia dovolenky rok vopred pre nadchádzajúce leto. Už to nebudú znížené ceny, lebo na leto čaká obrovský počet nevybavených dovolenkárov. Môže byť ťažké rezervovať si letný oddych za rozumnú cenu, ak ste tak ešte neurobili.

5. Kedy konečne uvidíme Top Gun 2?

Rok 2020 bude pravdepodobne zapísaný ako ten najhorší filmový rok za posledné zhruba polstoročie. Všetky veľkorozpočtové filmy boli odložené. Štúdiá hovoria o letných premiérach o tvrdí, v prípade Top Gun 2 sa plánuje kapitán Maverick vrátiť na plátna kín niekedy v júli. Filmoví fanúšikovania sú sklamaní, radšej by dali prednosť alternatívnej možnosti, filmu na požiadanie, a to ešte v roku 2020. Streamovanie určite kiná nepoloží. Zážitok z veľkého plátna a dokonalého zvuku tu bude rovnako ako tomu bolo v minulosti. Všetky štúdiá mali tú možnosť ponúknuť film na doma, alebo počkať na kiná. Mnohé zvolili možnosť druhú, aby zarobili viac.





6. Aké je riziko na akciovom trhu, na ktoré nikto nemyslí?

V marci sa na niekoľko týždňov zdalo, že americký akciový trh už nikdy nebude rásť. Teraz sa zdá, že trh je neporaziteľný. Môžeme očakávať niečo, na čo nie je nikto pripravený, čo trh zrazí z cesty, aj keď len dočasne? Za posledných 90 a viac rokov zaznamenal americký akciový trh 5 % straty v podstate každý rok, 10 % straty 3 z každých 5 rokov, 20 % straty 1 z každých 4 rokov, 30 % straty 1 z každých 10 rokov a 40 % straty 1 z každých 20 rokov. Prinajmenšom bude rozumné sa pripraviť na malú korekciu v roku 2021, aj keď na to neexistuje legitímny dôvod.

7. Bude aj naďalej Tesla najlepším technologickým hráčom?

Spoločnosť Tesla bola zďaleka najlepším hráčom a raketovo vzrástla až k šiestej najväčšej spoločnosti v indexe S&P 500 pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu. Skončila za spoločnosťami Apple, Amazon, Microsoft, Google a Facebook. Nedávno sa vo Wall Street Journal objavil príbeh o mužovi, ktorý predal svoj dom a časť takto získaných peňazí použil na nákup call opcií TSLA. Nebol jediný, medializované príbehy hovorili o jednotlivcoch, ktorí vložili do akcií malé množstvo peňazí a dnes sú z nich milionári. Kiež by to bolo tak jednoduché. Pravdou ale je, že práve Tesla a jej akcie, fascinujúce kvôli extrémnym reakciám, ktoré dokážu v ľuďoch vyvolávať. Čo vie Tesla urobiť, aby toto jej čaro ani v budúcnosti nevyprchalo? Táto otázka asi zostane nezodpovedaná.

8. Čo ak sa nepodarí zvýšiť infláciu?

Fiškálne výdavky boli pre riešenie krízy absolútne nevyhnutné a niektorí sa dokonca domnievajú, že v mnohých prípadoch príliš malé. Pritom ide o obrovské čísla. Je zrejmé, že pandémia predstavuje jedinečnú situáciu. Čo však v prípade, ak táto situácia nevedie k zmysluplnému zvýšeniu inflácie? Nepoukazuje to na to, že je tu ešte kapacita na ešte väčšie výdavky? Nemohla by vláda pomôcť tým ľuďom, ktorí sú pod hranicou chudoby? Aké druhy fiškálnych experimentov by sme mohli vyskúšať, ak by sa ukázalo, že tie doterajšie nemali dostatočne silné priaznivé účinky? Čo ak ani vrtuľníkové peniaze v USA, rozdávanie vyše tisíc dolárových šekov vytvorených FEDom domácnostiam, nedokázali naliať dostatok financií do reálnej ekonomiky? Nebude to politický precedens do budúcnosti? Koho by tak asi väčšina ľudí radšej volila, niekoho, kto tvrdí, že vám počas recesie pošle finančnú podporu, alebo niekoho, kto tvrdí, že to neurobí? Džin je v tomto prípade vypustený z fľaše a bude zaujímavé sledovať, ako ďaleko to v nasledujúcich rokoch zájde.